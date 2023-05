Dominasi Pasar NFT, Kapitalisasi Pasar Yuga Labs Tembus 4 Miliar Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Belum genap tiga tahun berdiri, pesona bandar NFT terkemuka Yuga Labs telah berhasil menguasai 34 persen perdagangan di pasar Non-Fungible Token.

Kapitalisasi pasar Yuga Labs sukses mencetak rekor penjualan tertinggi hingga tembus sebesar 4 miliar dolar AS hanya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Dilansir dari Coinmarketcap, lonjakan tersebut terjadi tepat setelah beberapa proyek NFT Yuga Labs seperti Bored Ape Yacht Club dan TwelveFol yang belakangan laris manis di pasaran.

Sederet artis papan atas seperti Post Malone, DJ Steve Aoki, rapper Snoop Dogg, dan YouTuber Logan Paul bahkan turut memperebutkan NFT ciptakan Yuga.

Hingga sejumlah NFT besutan Yuga Labs menjadi aset langka yang dibanderol dengan harga fantastis, di tengah ancaman krisis yang melanda perdagangan pasar kripto.

Tak hanya itu, lonjakan pundi-pundi pendapatan Yuga Labs juga terdorong oleh proyek gim berbasis metaverse atau pun NFT, diantaranya Otherside yang volume perdagangannya telah mencapai 1,42 miliar dolar AS.

Kemudian ada Legend of the Mara dengan volume perdagangan mencapai 6,77 juta dolar AS, dan terakhir Dookey Dash sebesar 13,8 juta dolar AS.

“Investor dan peminat terus memperhatikan pendekatan Yuga Labs, alasan ini yang membuat akuntabilitas aset NFT Yuga terus melesat ,” lanjut DappRadar.

Tidak puas sampai situ untuk menggenjot kapitalisasi pasar Yuga Labs belakangan ini turut membangun basis komunitas yang kuat lewat kerja sama dengan sejumlah merek terkenal.

Termasuk kerjasama dengan Gucci lewat peluncuran koleksi model digital 10 KTF-di metaverse. Kemudian kolaborasi dengan Puma untuk merilis sepatu kets khusus 10 KTF Web3. Serta keterlibatan Yuga Labs dalam proyek NFT Adidas, Indigo Herz.

Melalui strategi tersebut reputasi Yuga Labs dapat melesat hingga diklaim sebagai pemain yang dapat diandalkan dan dipercaya di dunia NFT dan kripto.