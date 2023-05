Update Harga Kripto Rabu, 17 Mei 2023: Bitcoin Turun 0,2 Persen, Aset Kripto Lainnya Menghijau

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga sejumlah mata uang kripto terpantau kembali berada di zona hijau pada Rabu (17/5/2023).

Dilansir dari CNBC, harga kripto teratas seperti Bitcoin turun 0,2 persen menjadi 27.139 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 524,5 miliar dolar AS.

Sementara itu, aset kripto terbesar kedua yakni Ethereum justru melesat 0,9 persen menjadi 1.830 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar sebesar 219 miliar dolar AS.

Sama halnya dengan Ethereum, mata uang virtual berbasis meme yakni Dogecoin juga naik 2,2 persen menjadi 0,073 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar 10,2 miliar dolar AS.

Kemudian Solana dan Poligon sama-sama mencatatkan kenaikan sebesar 0,8 persen dan 0,3 persen menjadi 21 dolar AS dan 0,9 dolar AS. Kedua aset kripto itu memiliki kapitalisasi pasar 8,3 miliar dolar AS dan 7,9 miliar dolar AS.

Adapun Shiba Inu juga melesat 0,8 persen menjadi 0,088 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar 5,2 miliar dolar AS.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global pada Rabu (17/5/2023) mencapai 1,13 triliun dolar AS, dengan volume perdagangan mencapai 27,5 miliar dolar AS dalam 24 jam terakhir.