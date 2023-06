Perdagangan Kripto Amblas 320 Juta Dolar AS Dalam 24 Jam, Usai Binance Digugat SEC AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Pedagang pasar cryptocurrency dalam 24 jam terakhir dilaporkan anjlok hingga merugi sebanyak 320 juta dolar AS, Selasa (6/6/2023).

Penurunan ini terjadi tepat setelah Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat menggugat Binance dan pendirinya Changpeng Zhao di Pengadilan Distrik Columbia atas tuduhan kasus transaksi ilegal.

Tuduhan tersebut dilayangkan SEC lantaran perusahaan kripto terbesar di dunia itu diduga telah menggelapkan dana pelanggan senilai miliaran dolar AS.

Tak hanya itu Binance juga kedapatan melanggar undang-undang sekuritas AS tahun 1933 dan Exchange Act tahun 1934 dengan melakukan penjualan aset sekuritas tidak terdaftar.

Diantaranya seperti seperti BNB, BUSD serta program BNB Vault dan Simple Earn serta skema investasi staking.

Binance dan Zhao bahkan turut terlibat dalam manipulasi pasar dan wash trading dengan tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan aset kripto di Binance US. Alasan ini yang membuat SEC menjatuhkan gugatan pada Binance.

"Melalui 13 dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan," kata Ketua SEC Gary Gensler dikutip dari Coindesk.

Bitcoin CS Anjlok

Pasca gugatan tersebut dilayangkan SEC, sayangnya aset kripto mulai mengalami kontraksi hal ini terjadi lantaran para investor mulai kehilangan kepercayaan pada perdagangan aset digital dan berdampak pada anjloknya pergerakan Bitcoin pada hari ini.

Menurut pantauan Coinmarketcap, harga Bitcoin melemah 4,07 persen ke harga 25.716 dolar AS per koin pada Selasa siang.

Penurunan serupa juga terjadi pada Ether, crypto terbesar kedua ini mengalami penurunan sebesar 2,93 persen hingga harganya jatuh ke kisaran 1.816 dolar AS per koin.

Diikuti pelemahan harga pada koin Cardano yang anjlok 5,89 persen menjadi 0,3527 dolar AS. Sementara Dogecoin amblas 7,11 persen jadi 0,06666 dolar AS per coin. Solana jatuh ke kisaran harga 20,05 usai mengalami penurunan 7,02 persen.