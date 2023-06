Do Kwon, Dalang Penipuan Kripto Terra Luna Masuk Sel Penjara Selama 4 Bulan

Mantan CEO Terra Luna, Do Kwon.

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Mantan CEO Terraform Labs sekaligus dalang penipuan kripto Terra Luna resmi dijatuhi hukuman empat bulan penjara oleh pengadilan di Montenegro, Amerika Serikat (AS).

Hukuman tersebut dilayangkan ke Do Kwon, setelah mantan bos Terraform ini terbukti bersalah lantaran menggunakan paspor palsu untuk kabur dari kejaran polisi internasional (Interpol) serta pihak berwajib Korea Selatan.

“Kwon dijatuhi hukuman penjara karena telah mencoba meninggalkan Montenegro lewat udara menggunakan paspor Kosta Rika palsu, bersama rekan bisnisnya Hon Chang Joon.” jelas Pengadilan Montenegro, dikutip dari coindesk.

Gelapkan dana investor

Do Kwon selama beberapa bulan terakhir dilaporkan sebagai buronan karena bos kripto ini terus menghindari incaran pemerintah Korea Selatan atas tuduhan penipuan.

SEC AS juga menuduh Do Kwon dan Terra dengan sengaja memberikan informasi palsu terkait aplikasi pembayaran selular asal Korsel, Chai. Dimana saat meluncur pertama kali ke publik Do Kwon menyebut aplikasi pembayaran kripto ini bergerak diatas jaringan blockchain Terraform dalam operasinya.

Dalam gugatan yang diajukan pengadilan AS, bos platform kripto Terraform itu juga terbukti melakukan delapan tindak pidana diantaranya penipuan komoditas, penipuan sekuritas, penipuan kawat, serta terlibat dalam manipulasi pasar, hingga membuat 60 miliar dana investor dinyatakan lenyap tanpa ada yang bertanggung jawab.

Imbas penipuan yang dilakukan Kwon, sejumlah perusahaan kripto seperti Three Arrows Capital ikut terjerat krisis likuiditas dan mengalami kebangkrutan imbas dari keruntuhan stablecoin Terra LUNA.

Alasan tersebut yang kemudian membuat pihak berwajib AS turun tangan untuk mengusut kasus ini dan menetapkan Do Kwon sebagai tersangka dengan tuduhan aktivitas investasi yang menyesatkan dan merugikan investor.

“Kami menuduh bahwa Terraform dan Do Kwon gagal memberikan pengungkapan penuh, adil dan jujur kepada publik seperti yang diperlukan untuk sejumlah sekuritas aset kripto, terutama untuk LUNA dan Terra USD,” ujar Ketua SEC AS Gary Gensler lewat cuitan di akun Twitter, Jumat (17/2/2023).