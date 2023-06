Skoda India Luncurkan Platform NFT

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI – Skoda India, anak perusahaan dari Skoda Auto resmi meluncurkan platform non fungible token (NFT) dalam kemitraan dengan Near Protocol.

Platform bernama Škodaverse India ini dapat dioperasikan untuk penggunaan multiplatform.

“Škodaverse India juga akan membuka utilitas dan pengalaman khusus untuk pemegang NFT yang akan diungkapkan bersama dengan detail peluncuran pertama. Semua NFT akan dicetak pada blockchains karbon-netral, sejalan dengan visi berkelanjutan kami,” kata Skoda India dalam sebuah pernyataan, Selasa (20/6/2023).

Manfaat yang diberikan oleh pengembang platform untuk penggunanya yakni kepemilikan aset digital unik yang mewakili karya seni atau barang koleksi Škoda hingga penawaran eksklusif di masa depan.

“Kami masuk ke ruang Web3 dan mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dengan menjelajahi, mengumpulkan, dan memiliki karya seni digital yang unik,” ungkap pengembang platform.

Didirikan pada 1925 di Cekoslowakia, Skoda Auto merupakan salah satu produsen mobil terbesar di Benua Biru kala itu.

Baca juga: Industri Kripto Dihantui Ancaman Scam, Ratusan NFT Raib Dicuri Melalui Modus Penipuan Sleepdrop

Skoda yang diakuisisi oleh Volkswagen Group pada tahun 2000 menjadi salah satu merek mobil terpopuler di antara negara-negara Eropa Tengah dan Timur, dengan total pengiriman 731.000 unit mobil pada 2022.