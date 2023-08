Kepincut Investasi Kripto, Donald Trump Miliki Ethereum Senilai 500.000 Dolar AS

Forbes

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dketahui memiliki cadangan aset kripto berupa koin Ethereum senilai ratusan ribu dolar AS. Hal tersebut terungkap usai Kantor Etiket Pemerintah Amerika atau ke Office of Government Ethics (USOGE) membedah kepemilikan harta Donald Trump, pasca mantan Presiden AS ini dinyatakan bersalah karena pelanggaran UU Spionase.