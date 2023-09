Luar Biasa! YOU x Aurel Hermansyah Dibanjiri Lebih dari 15.000 Pesanan Hanya Satu Sesi Shopee Live!

TRIBUNNEWS.COM - Sesi live streaming YOU Beauty di Shopee Live yang berlangsung pada 8 September 2023 dibanjiri antusiasme pembeli. Sesi yang dipandu oleh Aurel Hermansyah berhasil mendapatkan jumlah pesanan yang fantastis, yaitu lebih dari 15.000 order yang masuk dalam sekali live streaming di Shopee Live.

Selain jumlah pesanan yang membludak, YOU juga meraup omzet ratusan juta, berkat berbagai promo menarik yang ditawarkan seperti Gratis Ongkir RP0, Diskon 50 persen, dan masih banyak lagi.

Keberhasilan sesi live streaming YOU Beauty di Shopee Live yang berlangsung 2 jam itu juga tidak lepas dari peran Aurel Hermansyah yang lihai memandu dan menghidupkan suasana selama sesi Shopee Live dari pukul 6 hingga 8 malam tadi. Dikenal sebagai penyanyi, aktor, konten kreator, sekaligus pebisnis muda yang andal, Aurel sendiri memang dikenal sebagai individu yang multitalenta.

Anak pertama pasangan musisi Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini memang dikenal dengan kegemarannya terhadap produk-produk kecantikan. Mama Nur, sapaan akrab Aurel, sering membuat konten tutorial make-up bersama para selebriti yang ditayangkan di kanal YouTube-nya. Itu sebabnya Aurel dinilai mampu memberikan review produk yang memuaskan kepada penonton live streaming YOU di Shopee Live.

YOU Beauty adalah merek kecantikan yang terkenal melalui berbagai produk seperti make-up, perawatan kulit /skincare, perawatan tubuh, hingga aksesori kosmetik. Merek ini populer di kalangan masyarakat Indonesia berkat kualitas make-up-nya yang tahan lama, sesuai dengan slogannya, “Long-Lasting Beauty”.

Mengusung konsep 1+1>2, YOU Beauty juga berkomitmen menghadirkan produk skincare yang bermanfaat untuk merawat kesehatan dan kecantikan kulit melalui perpaduan bahan-bahan alami dan teknologi terkini yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dengan segala kualitas yang ditawarkan produk-produk YOU, merek ini tetap mampu menawarkan harga yang bersaing dan cocok untuk kantong semua kalangan beauty-enthusiast di Tanah Air. Itu sebabnya, produk-produk unggulan YOU berhasil laris manis. Apalagi, YOU juga getol memaksimalkan fitur teranyar Shopee yaitu Shopee Live.

Sejak bergabung dengan Shopee di tahun 2019, YOU kerap memanfaatkan berbagai inovasi untuk meningkatkan penjualan mereka di ecommerce Shopee, termasuk dengan menggandeng Aurel Hermansyah sebagai host live streaming mereka di Shopee Live. Dalam sesi live itu, penggemar Aurel Hermansyah dan YOU serta pengguna setia Shopee secara umum bisa berinteraksi langsung dengan sang idola, sambil memilih produk incaran untuk dibeli dengan harga spesial. Sesi live shopping yang menghibur dan interaktif itu membuat pengalaman berbelanja semakin menyenangkan.

Review produk secara langsung berdasarkan permintaan penonton serta kalimat-kalimat lucu yang dilontarkan ibu satu anak yang akrab disapa Mama Nur itu jadi daya tarik tersendiri di sesi live streaming Shopee Live YOU. Tak hanya kehadiran seleb ternama, sesi live YOU di Shopee Live tersebut juga diramaikan pembeli berkat tawaran menggiurkan, yaitu Gratis Ongkir RP0 dan voucher Diskon 50 persen sepanjang live streaming.

Live streaming YOU x Aurel Hermansyah di Shopee Live tersebut juga semakin meriah jelang akhir sesi ketika banyak pembeli di kolom komentar yang mengaku membayar Rp0 alias gratis ketika check-out produk YOU Brightening Facial Serum. Potongan harga menggiurkan itu bekat voucher diskon yang bisa didapatkan langsung oleh followers baru YOU Beauty Official Store di Shopee selama sesi live streaming berlangsung.

Ada juga peluncuran perdana secara eksklusif produk YOU Cloud Kissed Complexion Set, yaitu bundle edisi terbatas yang terdiri dari Cloud Touch Blurring Skin Tint, Cloud Touch Correcting Concealer Palette, dan sebuah Mystery Box. Selain dalam paket bundle, deretan kosmetik rilisan terbaru dari YOU itu bisa dibeli satuan. Ada liquid foundation Cloud Touch Blurring Skin Tint, lipstik Cloud Touch Fixing Lip Tint, dan Cloud Touch Correcting Concealer Palette yang ringan, melembabkan, serta memberikan efek flawless yang natural.

Shopee Live masih menjadi market leader

Kesuksesan YOU yang berkomitmen menyediakan merek kecantikan yang mudah diakses dengan inovasi teknologi dan desain yang fashionable saat memaksimalkan fitur Shopee Live

memang bukan tanpa alasan. Menurut riset bertajuk ‘Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia’ yang dilakukan Populix pada Mei 2023, Shopee Live adalah platform live shopping paling disukai masyarakat.

Sebanyak 69 persen responden Populix menyebut Shopee Live sebagai Brand Used Most Often (BUMO) atau brand fitur live shopping yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, jauh memimpin dibandingkan platform live shopping TikTok Live dengan 25 persen. Riset tersebut juga mengatakan bahwa 60 persen responden menyebut Shopee Live adalah brand Top of Mind (TOM) alias merek yang paling diingat masyarakat Indonesia ketika berbicara soal live streaming shopping, jauh melampaui pesaingnya yaitu TikTok Live yaitu 30 persen.

Masih di riset yang sama, Shopee Live juga menjadi market leader dengan menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Di kategori Pangsa Pasar Jumlah Transaksi (Share of Orders), Shopee Live ada di puncak dengan 56 persen, disusul TikTok Live 30 persen. Sementara untuk Pangsa Pasar Nilai Transaksi (Share of Revenue) Shopee Live memimpin dengan 54 persen, melampaui pesaingnya dengan 31 pesen.

Data Populix tersebut juga menunjukkan Shopee Live adalah fitur live streaming yang paling sering dipakai untuk membeli barang-barang kategori Fashion & Kecantikan. Pada kategori Fashion, Shopee Live dipakai oleh 79 persen responden, jauh di atas pesaing terdekatnya dengan 44 persen. Untuk kategori Kecantikan, Shopee Live dipakai oleh 71 persen, jauh di atas pendatang baru 51 persen.

Fitur live shopping Shopee Live menjadi semakin menarik berkat interaksi real-time antara penjual dan pembeli, terutama ketika melibatkan selebriti terkenal. Selain itu, saat ini ada promo potongan harga yang sedang berlangsung, yaitu Shopee Live Semua Diskon 50 persen. Jadi, produk kecantikan apa lagi nih yang kamu nantikan promo menariknya di Shopee Live, Sobat Shopee?

