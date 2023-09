Aplikasi Digital Ini Bantu Karyawan Terima Gaji Lebih Awal

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman.

Namun sayangnya, hal ini tidak disertai dengan pengetahuan tentang literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pribadi yang baik.

Mengantisipasi hal tersebut, Koperasi Hartanah memperkenalkan aplikasi Gajian Sekarang untuk membantu perusahaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan.

“Di aplikasi Gajian Sekarang terdapat fitur Earned Wage Access (EWA) yang memungkinkan karyawan untuk dapat mengambil gajinya lebih awal sebelum tanggal gajian,” kata CEO Hartanah Group, Johny Gunawan di acara talkshow Together Everyone Achieved More di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Johnny Gunawan menjelaskan, fitur ini membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhan darurat tanpa membebani arus kas perusahaan.

Dia menegaskan, EWA bukanlah dana talangan dari perusahaan kepada karyawan, namun merupakan pembayaran kepada karyawan berdasarkan hasil pro rata jam kerja dan merupakan hak karyawan atas hasil kerja kerasnya dimana limit dana yang bisa diambil sudah ditentukan oleh perusahaan terlebih dulu.

Johny Gunawan juga menjelaskan, Koperasi Hartanah di Tangerang merilis aplikasi Gajian Sekarang dilatarbelakangi oleh marakny a pinjaman online cepat cair ilegal di Indonesia.

“Banyak peminjam khususnya karyawan yang terjebak utang karena terdesak akan tuntutan pemenuhan kebutuhan darurat. Hal ini juga akibat kurangnya edukasi terkait bahaya pinjol ilegal yang membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang yang pada akhirnya menyebabkan gaji mereka habis dan hanya cukup untuk membayar utang,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini banyak sekali berita yang menyiarkan karyawan yang memiliki tunggakan Pinjol atau paylater terancam dipecat oleh perusahaan. Dengan menggunakan Aplikasi Gajian Sekarang kata Johny, karyawan akan terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan.

Selain itu, kelebihan utama menggunakan aplikasi ini adalah fleksibilitas yang ditawarkan dan dapat di ambil kapan saja dan dimana saja. Karyawan tinggal klik dan tarik saldo gaji yang tersedia di Aplikasi Gajian Sekarang, maka gaji akan langsung masuk ke rekening mereka.

Dia menambahkan, benefit yang bisa didapat dari aplikasi ini antara lain reputasi dan omset perusahaan meningkat, turnover karyawan menurun, karyawan lebih loyal, mudah menarik calon karyawan baru dan meminimalisis stress keuangan di tempat kerja.

Dengan aplikasi ini, karyawan bisa terhindar dari risiko terlilit hutang, produktivitas kerja lebih meningkat, tidak ada bunga maupun denda, kenyamanan dalam bekerja meningkat dan proses pencairannya yang cepat dan mudah.

Pada acara talkshow ini juga diadakan penandatanganan kerjasama antara Koperasi Hartanah dengan DeGadai yang diwakili Sugih Yusuf, Direktur Utama Degadai.