Mewah dan Lengkap, Lexus Kenalkan Galeri Mobil Virtual Pertama di Asia Tenggara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Lexus hari ini resmi menghadirkan galeri virtual mobil Lexus pertama di Asia Tenggara yang diberi nama Lexus Immersive World melalui aplikasi di smartphone, Selasa (17/8/2021).

Lexus juga memperkenalkan Lexus Immersive World, sebuah pameran virtual pertama yang digelar melalui aplikasi mobile di smartphone.

Galeri virtual Lexus Experience membawa pengunjung merasakan layanan dan sentuhan omotenashi khas Lexus secara virtual yang jauh dari hiruk pikuk kota besar layaknya sebuah oase.

“Kami menyambut bulan kemerdekaan Indonesia sebagai momentum untuk memperkenalkan Lexus Experience yang telah kami kreasikan untuk customer dan juga para Lexus enthusiast untuk dapat mengunjungi showroom Lexus dan merasakan pelayanan Lexus secara virtual, di rumah masing-masing,” sebut Meinisa dalam paparannya kepada media hari ini.

Lexus menghadirkan Lexus Experience mulai hari ini 17 sampai 22 Agustus 2021.

Selain memanjakan pengunjung dengan tampilan visual, melalui Lexus Experience, pengunjung dapat melihat dan mengeksplorasi jajaran produk Lexus seperti The Lexus Flagship MPV.

Takumi Studio di galeri virtual Lexus Immersive World.

Mulai dari Lexus LM 350, The Most Wanted Lexus SUV, yaitu Lexus RX 300 dan The First All-Electric Lexus, yaitu Lexus UX 300e.

Meinisa mengatakan, layanan khas Lexus yang mengutamakan personalized ownership experience semakin diperkuat sejak masa pandemi.

Selain menyediakan 24/7 Concierge Center yang selalu siaga membantu customer, galeri Lexus Indonesia juga menyediakan layanan terpadu seperti Lexus Mobile Concierge Service, layanan service di rumah dan Lexus L-FAST.

Lexus L-FAST merupakan layanan darurat ketika dalam perjalanan. "Semua layanan dapat dengan mudah diakses melalui mobile application Lexus Indonesia yakni, Lexus Reach," ungkap Meinisa.