Usai Kenalkan Kicks e-Power dan Leaf, Ini Rencana Nissan Indonesia ke Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia mulai menjual mobil listrik murni The All New Nissan Leaf di Tanah Air.

All New Nissan Leaf dibanderol dengan harga Rp 649 juta untuk varian one tone, sedangkan varian dual tone dijual sebesar Rp 651 juta, on the road DKI Jakarta.

Sales and Marketing Director PT Nissan Motor Distributor Indonesia Tan Kim Piauw, mengatakan langkah Nissan mengenalkan mobil listrik di Indonesia sejalan dengan semangat pemerintah untuk menuju era elektrifikasi.

"Kedepannya kami juga akan terus mengembangkan mobil-mobil listrik, seperti yang sudah kami kenalkan Nissan Kicks e-Power dan Nissan Leaf. Kami berharap masih bisa membawa lebih banyak lagi kendaraan listrik dari Nissan, baik mobil listrik murni maupun e-Power," tutur Tan saat peluncuran Nissan Leaf terbaru, Rabu (18/8/2021).

Tidak hanya mobil listrik, Nissan juga tak menutup kemungkinan untuk terus mengembangkan mobil-mobil yang telah ada.

"Selain itu kami juga akan tetap kembangkan mobil-mobil yang sudah ada saat ini maupun yang akan dikembangkan kedepannya," imbuhnya.

All New Nissan Leaf yang baru dirilis merupakan mobil listrik murni yang menggunakan baterai lithium-ion 40 kWh, sehingga memungkinkan untuk menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya (charging).