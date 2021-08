Selebrasi Verstappen dan Teknologi Pelumas di Perayaan 50 Kali Start Balapan Redbull Bareng Honda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hujan deras selama tiga jam di gelaran F1 Belgia, Minggu (29/8/2021) di Sirkuit Spa-Francorchamps membawa Max Verstappen tim Red Bull Racing kembali naik podium kemenangan.

Tiga lap dalam kawalan Safety Car di saat hujan deras membuat balapan harus dihentikan demi keselamatan pembalap, sebab kondisi lintasan banyak genangan tidak memungkinkan ditambah dengan jarak pandang yang minim.

Terkait kemenangannya kali ini Max Verstappen berujar selalu terasa luar biasa bisa berhasil menang dan meraih poin penting.

Tapi menurutnya, balapan kemarin tidak seperti yang diinginkan pebalap manapun karena faktor hujan deras, terutama pada start balapan yang ke-50 dia bersama Honda.

"Saya pikir sangat penting bisa raih pole position kemarin dan meskipun sangat disayangkan (saya) tidak melakukan beberapa lap balap yang tepat, karena saya sangat suka datang ke trek ini namun itu tidak memungkinkan dalam kondisi seperti ini,” kata Max Verstappen.

Hujan deras selama tiga jam di gelaran F1 Belgia, Minggu (29/8/2021) di Sirkuit Spa-Francorchamps membawa Max Verstappen tim Red Bull Racing kembali naik podium kemenangan. (IST)

Pembalap bernomor 33 tersebut memahami bahaya di lintasan ketika hujan deras saat dalam kawalan safety car tersebut.

Di F1 Belgia kali ini Red Bull Racing sekaligus merayakan pencapaian 50 kali Honda start balapan.

Hal ini didukung terobosan baru pelumas mesin yang dikembangkan Mobil 1 bekerja sama dengan Honda Research & Development dan Red Bull Racing Honda.

Pelumas mesin Mobil 1 RB16B yang baru dirancang khusus untuk unit daya Honda yang baru, membantu menghasilkan tenaga maksimum tanpa mengorbankan perlindungan atau efisiensi bahan bakar.

Rommy Averdy Saat, Mobil Consumer Brand General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia mewakilkan apresiasi atas pencapaian podium Max Verstappen di F1 Belgia 2021.

Baca juga: Max Verstappen Raja Red Bull Ring, Raih Kemenangan Kelima di GP Austria 2021

“Selamat kepada Max yang akhirnya kembali meraih podium kemenangan di sirkuit Spa-Francorchamps, kami sangat bangga dan berharap kemenangan ini terus dilanjutkan di seri berikutnya di F1 Jerman dan menunjukkan pelumas mesin Mobil 1 bekerja optimal di RB16B,” ujarnya.

Baca juga: Max Verstappen Juara GP Monaco, Red Bull Racing Honda Bertren Positif di Ajang Balap Formula 1

Rommy juga menyampaikan pelumas yang digunakan tim Red Bull Racing juga tersedia di pasar Indonesia seperti rangkaian produk pelumas Mobil1 dan Mobil Super yang tersedia di pasar Indonesia.

Tahun ini ExxonMobil Lubricants Indonesia meluncurkan varian terbaru rangkaian produk Mobil Super yaitu Mobil Super All in One Protection, Mobil Super Friction Fighter dan Mobil Super Everyday Protection.

Rangkaian produk Mobil Super ini telah dilengkapi dengan spesifikasi standar industri terkini API SP. Keunggulan Mobil Super All in One Protection memberikan perlindungan mesin kendaraan dari suhu yang semakin panas yang dapat diatasi oleh Full synthetic dengan Heat Activated Anti-wear Molecules.

Sedangkan Mobil Super Friction Fighter yang dilengkapi dengan lapisan perlindungan tambahan dari Friction Fighter Molecules memberikan kesempatan untuk lebih banyak perjalanan saat mesin terlindungi dari keausan, dan Mobil Super Everyday Protection dengan Extengine Molecules, membuat usia kendaraan lebih panjang untuk lebih banyak tujuan bersama keluarga.