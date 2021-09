Pengguna Aplikasi My Mitsubishi Motors ID Diklaim Terus Meningkat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak dikenalkan ke konsumen pada 31 Oktober 2017, Aplikasi mobile My Mitsubishi Motors ID terus mengalami pertumbuhan pengguna.

"Terkait dengan penggunaan aplikasi My Mitsubishi Motors ID, sejauh ini dari data kami tingkat penggunanya terus mengalami peningkatan, baik dari sisi instalasi dari apps maupun penggunaan customer," tutur DGH After Sales and CS Operation Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Ronald Reagan, saat konferensi pers virtual, Kamis (9/9/2021).

Peningkatan pengguna ini sejalan dengan kebutuhan customer, dimana digitalisasi jadi prioritas utama saat di masa pandemi.

MMKSI berusaha meningkatkan penggunaan My Mitsubishi Motors ID dengan beberapa promosi seperti benefit, layaknya promo jika melakukan pendaftaran servis kendaraan di My Mitsubishi Motors ID.

Baca juga: Gandeng Tekno Body Repair, Wuling Buka Layanan Bengkel Bodi dan Cat di 5 Kota Besar

"Mereka tinggal download aplikasi dan mendaftarkan nomor kendaraan mereka untuk servis. Ini sangat mudah. Ini yang mendasari mengapa penggunaan aplikasi My Mitsubishi Motors ID terus mengalami peningkatan," jelas Ronald.

Baca juga: Hyundai dan Motion Kembangkan Taksi Otonom dengan Platform Ioniq 5

My Mitsubishi Motors ID bisa diunduh di ponsel Android dan iOS. Aplikasi ini menyediakan informasi seputar produk dan layanan Mitsubishi Motors di Indonesia.

Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan dealer resmi Mitsubishi, serta tim Mitsubishi Motors Customer Care.