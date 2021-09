MG Motor Indonesia Rilis Harga untuk New MG ZS, Dibanderol Mulai Rp 269 Jutaan

New MG ZS saat dipamerkan di Mall Kelapa Gading 3, Rabu (15/9/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MG Motor Indonesia mengenalkan produk terbarunya, New MG ZS ke konsumen Tanah Air pada Kamis (9/9/2021).

Pada saat peluncuran, New MG ZS yang hadir dengan tiga trim yaitu Activate, Ignite dan Magnify ini belum dilengkapi dengan harga.

Kali ini, Rabu (15/9/2021), MG Motor Indonesia sscara resmi mengumumkan harga untuk New MG ZS.

Baca juga: Hujan Lebat Membuat Produsen Mobil Jepang Mazda Menghentikan Operasinya

New MG ZS Activate ditawarkan ke konsumen dengan harga Rp 269,8 juta. Kemudian untuk tipe Ignite dibanderol Rp 289,8 juta dan Magnify dijual seharga Rp 309,8 juta. Seluruh harga memakai skema on the road DKI Jakarta.

New MG ZS hadir dengan empat pilihan warna, yakni Arctic White, Scarlet Red, Silver Metallic dan Black Knight.

New MG ZS hadir dengan beberapa pembaruan, dimulai dengan Exclusive High-gloss grille yang menghiasi sisi depan tetap menyangga logo ikonik dan klasik oktagonal MG.

Di setiap sisi bagian depan bertengger juga dua lampu besar yang kini lebih modern menggunakan LED projector headlights.

Baca juga: Mobil Mazda Biante Gress Seharga Rp 450 Juta Nyungsep di Tawangmangu, Dibawa dari Tangerang

Tomahawk alloy wheels yang menghiasi keempat rodanya meningkatkan tampilan sporty tidak hanya mobil, tetapi juga penggunanya.

Mobil ini dilengkapi CVT 8-speed automatic transmission. Ini membuat perpindahan gigi semakin halus dan nyaman.

Dengan kapasitas sebesar 1.5 L, SUV kompak ini memiliki tenaga yang dapat mencapai kekuatan maksimal 84 KW (114 PS) pada 6.000 rpm dengan torsi maksimal 150 Nm pada 4.500 rpm.

Pengamanan terasa lebih maksimal berkat 6 airbag yang tertanam untuk menjaga pengemudi dan penumpang sekaligus, ditambah lagi dengan sistem otomatis yang akan membuka kunci saat mobil mengalami benturan hebat.

Turut mendukung keselamatan, kini telah tersedia electronic parking brake, hill start assist, hill descent control dan sejumlah fitur keselamatan lainnya.

General Director MG Motor Indonesia Donald Rachmat, menyampaikan pihaknya masih menjalankan misi yang sama yaitu meredefinisi ekspektasi para penggemar otomotif di Indonesia dan segala pembaruan yang disuguhkan pada New MG ZS.

"Minat konsumen dunia masih begitu tinggi terhadap segmen SUV, oleh karena itu kami optimis dengan menghadirkan New MG ZS ke tengah konsumen otomotif Indonesia akan mampu mengubah ekspektasi mereka terhadap SUV yang ideal dan atraktif," ungkap Donald saat pengungkapan harga, Rabu (15/9/2021).