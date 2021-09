OLX Autos Buka Store Pertama di Bandung

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Platform layanan online dan offline dalam proses jual beli mobil bekas, OLX Autos membuka outlet pertamanya di Bandung, Jawa Barat.

Kehadiran dua store OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah di Bandung ini, berlokasi di Jalan Buah Batu dan Jalan Sudirman, menandai ekspansi pertama OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah di luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Dengan demikian, total titik layanan jual beli tukar tambah OLX Autos di Bandung saat ini mencapai 11 titik, di mana jumlah tersebut termasuk dengan store mitra dealer yaitu OLX Autos Authorized Dealer.

Baca juga: Melihat Bentuk Tanaman Monstera si Janda Bolong Seharga Mobil Rp 225 Juta, Apa Istimewanya?

Director of Classified and New Business OLX Indonesia Agung Iskandar, mengatakan kehadiran dua store OLX Autos Jual - Beli - Tukar Tambah di luar Jabodetabek ini, yakni di Bandung, diharapkan bisa menjangkau lebih banyak konsumen yang ada di wilayah sekitar Jawa Barat, seperti Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut dan Tasik.

"Selain itu, hadirnya dua store OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah di Bandung ini menunjukkan bahwa OLX Autos tak pernah berhenti berupaya dalam memperluas dan memperkuat ekosistem pasar jual beli mobil bekas di Tanah Air, meskipun kondisi saat ini masih penuh tantangan.

Kami berkomitmen untuk terus memperluas layanan OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah dan OLX Autos Authorized Dealer agar semakin banyak masyarakat di Indonesia yang terakomodasi kebutuhannya dalam jual beli mobil bekas," tutur Agung, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Update Toko Emas d Bandung yang Dirampok, Tercium Bau Busuk Keluar dari Dalam

Selain mendapatkan sejumlah benefit dan layanan purna jual, pelanggan yang membeli mobil di OLX Autos dan OLX Autos Authorized Dealer di Bandung sampai dengan 30 September 2021 juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah spesial dan grand prize dari OLX Autos.

"Kami berharap ekspansi yang kami lakukan ini bisa berkontribusi untuk menggairahkan pasar mobil bekas Tanah Air sehingga terus bergerak ke arah yang positif. Selain itu, dengan hadirnya store-store baru OLX Autos, kami juga ingin menunjukkan bahwa kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan terus meningkatkan kualitas layanan kami," ungkapnya.