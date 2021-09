All New BR-V Dijual dalam Empat Varian dan 5 Warna, Ini Rincian Lengkap Fitur-fitur Pembedanya

All New Honda BR-V

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New BR-V ke pasar Indonesia dengan harga mulai dari Rp 260 jutaan.

Kendaraan low SUV 7-seater ini merupakan BR-V generasi kedua setelah BR-V generasi pertama diperkenalkan pertama kali ke pasar Indonesia di 2015.

HPM akan mulai resmi menjual All New BR-V ini di Januari 2022 dalam empat varian.

Anda pasti penasaran dengan rincian varian dan fitur-fiturnya. Yuk, kita intip!

1. All New Honda BR-V S M/T

All New Honda BR-V S M/T merupakan varian paling basic dari All New-BR-V. Varian ini hadir dengan desain baru pada LED Headlamp with LED Daytime Running Light.

Varian BR-V S M/T juga dilengkapi dengan sistem audio video dengan layar sentuh 7 inch yang telah dilengkapi Smartphone Connection, 1st Row Accessories Power Outlet.

Ada juga Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Assist (VSA), Side Airbags dan Parking Sensor.

Varian ini juga menawarkan berbagai fitur yang sudah ada sebelumnya seperti Power Retractable Mirror, ECO Indicator, Digital A/C, G-CON + ACETM with Side Impact Beam, Dual Front SRS Airbags.

Fitur lainnya adalah Driver Seatbelt Reminder, ABS + EBD, ISOFIX + Tether, Keyless Entry, Immobilizer, Alarm System, Pretensioner with Load Limiter Seatbelt.