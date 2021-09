Semester II 2022, Honda Bakal Kenalkan Mobil dengan Google Built-In

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Honda dan Google mengumumkan kesepakatan kerja sama untuk mengintegrasikan layanan koneksi Google ke dalam semua model baru yang akan dipasarkan di Amerika Utara pada paruh kedua tahun 2022.

Rencana masa depan ini kemudian akan diperluas ke lingkup global secara bertahap.

Honda dan Google telah berkolaborasi sejak 2015 dengan industri otomotif yang lebih luas untuk memperkenalkan platform Android ke mobil.

Sebagai hasil dari kerjasama ini, Honda mulai mengadopsi Android Auto mulai dari Accord pada tahun 2016.

Android Auto mengoptimalkan fungsi smartphone untuk pengemudi dan memungkinkan kendaraan Honda menawarkan UX (user experience) yang dapat dinikmati konsumen Honda dengan aman dan nyaman.

Operating Executive Chief Officer in charge of MaaS Operations Honda Motor Co., Ltd. Satoshi Takami, mengatakan pihaknya sangat senang dapat menawarkan nilai baru untuk mobilitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia.

"Dengan menggabungkan kekuatan teknologi canggih dari Honda dalam pengembangan mobil dan kekuatan Google dalam teknologi informasi yang inovatif," ungkap Takami melalui keterangan resmi, Sabtu (25/9/2021).

Dengan kolaborasi baru dengan Google, Honda akan lebih memudahkan UX untuk konsumennya.

Dengan menghubungkan mobilitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kolaborasi antara teknologi terhubung Honda dan teknologi canggih Google, Honda akan menawarkan solusi dalam kendaraan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Fungsi utama dari Google built-in yang akan ada di mobil-mobih Honda masa depan, diantaranya Voice Assistant, Navigasi dan Google Play.