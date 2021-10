Rayakan Enam Dekade di Grand Prix, Livery World GP Kini Nampang di Aerox 155

ll New Aerox livery World GP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Merayakan enam dekade keikutsertaan di ajang kejuaraan balap dunia World Grand Prix (MotoGP), Yamaha menyematkan livery khusus Yamaha World GP 60th Anniversary di skutik All New Aerox 155 Connected ABS.

Livery ini sebelumnya juga ditampilkan di bebek Yamaha MX 150.

Livery ini mengusung konsep The Racing Blood of Yamaha untuk menggambarkan karakter dan jiwa Yamaha yang kental dengan dunia Motorsport serta Spirit of Challenge di kompetisi World Grand Prix selama 60 tahun terakhir.

Sejak 1961, Yamaha membukukan 511 titel kemenangan di berbagai level kejuaraan hingga 2020.

Untuk merayakan sejarah 60 tahun partisipasi Yamaha di World Grand Prix, Maret 2021 lalu Yamaha menghadirkan YZR-M1 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary Livery di sesi tes pramusim kedua MotoGP di Qatar.

Livery yang sama juga ditampilkan pada motor YZF-R1s di kejuaraan World Super Bike (WSBK) dan FIM Endurance World Championship untuk musim balap 2021. Yakni di putaran ke-9 WorldSBK seri Catalunya, Spanyol, dan putaran ke-3 FIM Endurance World Championship (EWC) di Perancis.

“Kiprah 60 tahun berkompetisi di kejuaraan balap dunia dengan lebih dari 500 kemenangan yang diraih, tidak hanya menjadi catatan sejarah yang membanggakan, namun turut menjadi bukti komitmen kuat Yamaha untuk terus menguji diri dalam meraih kemenangan di level tertinggi. Passion dan semangat juara inilah yang kami bagikan kepada konsumen melalui livery spesial yang tersemat pada beberapa model motor berkarakter sport," ujar Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Senin (4/10/2021).