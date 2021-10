Honda Fokus Kembangkan Teknologi Baru, Mulai Taksi Udara hingga Roket Luar Angkasa

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Honda Motor Co Ltd memperkenalkan pengembangan teknologi yang saat ini sedang dikejar Perusahaan, untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Honda di area baru sambil memanfaatkan teknologi utamanya.

Honda RnD Co., Ltd., mengambil peran utama dalam penelitian dan pengembangan teknologi Honda untuk melakukan penelitian luar biasa tentang teknologi yang akan membawa nilai baru bagi orang-orang.

Berbagai penelitian dilakukan dengan memperluas potensi mobilitas ke 3 dimensi, kemudian 4 dimensi yang menentang batasan ruang dan waktu, serta akhirnya ke luar angkasa.

President and Representative Director of Honda RnD Co., Ltd., Keiji Ohtsu, mengatakan semua inisiatif yang diperkenalkan saat ini adalah untuk tantangan yang diambil Honda di area baru.

"Melalui penciptaan mobilitas baru, Honda akan terus berusaha untuk mengubah nilai yang diberikan orang pada mobilitas dan membuat perubahan positif bagi masyarakat," ungkap Ohtsu melalui keterangan resmi, Rabu (6/10/2021).

Inisiatif baru ini dimungkinkan oleh teknologi utama yang telah dikumpulkan Honda hingga saat ini, termasuk teknologi di bidang pembakaran, elektrifikasi, kontrol dan robotika.

Honda akan berusaha untuk mewujudkan kesenangan dalam mengembangkan potensi kehidupan masyarakat di area baru, selain area bisnis yang sudah ada, seperti Pesawat Honda eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) yang nantinya bisa menjadi taksi udara.

eVTOL dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai teknologi utama Honda agar lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang.

Honda eVTOL memiliki fitur keselamatan pada tingkat yang setara dengan pesawat penumpang komersial yang diwujudkan dengan strukturnya yang sederhana, sehingga memungkinkan Honda eVTOL untuk lepas landas dan mendarat di tengah kota tanpa menimbulkan masalah kebisingan.