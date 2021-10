Harga Mobil Bekas Kia Picanto, Rio, dan Sorento Oktober 2021: Mulai Rp 70 juta sampai Rp 240 Juta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah daftar harga mobil bekas Kia Picanto, Rio dan Sorento untuk bulan Oktober 2021.

Harga terendah adalah Rp 70 juta dengan tipe Picanto dan varian All New A/T, spesifikasi 1.100 cc 66 daya kuda (dk), serta diproduksi pada tahun 2011.

Sedangkan yang tinggi adalah Kia Sorento seharga Rp 240 juta varian CRDi A/T, spesifikasi 2.400 cc 192 dk, dan merupakan produksi tahun 2014.

Terkait daftar harga pada artikel ini dikutip dari gridoto.com yang dirangkum dari pedagang mobil bekas di area Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga: Daftar Harga Mobil Chevrolet Spark & Trailblazer Oktober 2021: Dari Rp 60 Juta sampai Rp 320 Juta

Baca juga: Harga Mobil Bekas Merek Mazda CX-7, CX-5, & CX-9: Mulai Rp 140 Juta, Produksi Tahun 2007

Selengkapnya, berikut adalah daftar harga Kia Picanto, Rio, dan Sorento untuk bulan Oktober 2021 dikutip dari gridoto.com.

Kia Picanto

- Varian All New A/T 2011, 1.100 cc, 66 dk, Rp 70 juta.

- Varian All New M/T 2011, 1.100 cc, 66 dk, Rp 75 juta.

- Varian All New A/T 2012, 1.100 cc, 66 dk, Rp 80 juta.

- Varian All New M/T 2012, 1.100 cc, 66 dk, Rp 75 juta.