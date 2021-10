Suzuki Burgman 150 Terbaru, Si Bongsor Pesaing Yamaha NMAX 155 dan Honda PCX 160

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suzuki diam-diam punya motor baru di segmen big skutik 150 cc yang di segmennya siap jadi penantang big skutik Yamaha All New NMAX 155 dan Honda All New PCX 160.

Skutik tersebut adalah Haojue UHR150 2022 dan dipasarkan Suzuki untuk pasar China dan diproduksi bekerja sama dengan pabrikan lokal di sana, Haojue.

Haojue sendiri sudah lama menjalin kerja sama dengan Suzuki. Bahkan beberapa produk Suzuki untuk pasar global juga diproduksi oleh Haojue.

Haojue UHR150 2022 ini digadang-gadang bakal ganti nama jadi Suzuki Burgman 150 untuk pasar global.

Bicara soal desain, sebenarnya Haojue UHR150 ini menarik juga kalau untuk bersaing dengan All New NMAX 155 maupun PCX 160.

Fascia depan Haojue UHR150

Desainnya sama-sama menganut tema elegan dengan dimensi cukup bongsor. Lekukan bodinya cenderung melandai, meski di beberapa bagian seperti di area headlamp terasa cukup tajam.

Untungnya garis-garis tajam itu malah membuat tampang big skutik ini jadi macho, dengan desain headlamp yang juga cenderung lancip di bagian bawahnya.

Fascia depan Haojue UHR150

Sistem pencahayaan yang ada di Haojue UHR150 ini sudah dibekali full LED, termasuk DRL, sein, dan stoplamp-nya.

Area kaki-kakinya pun lumayan gambot dengan dibekali ban berukuran 110/80-R14 di depan, dan 130/70-R14 di belakang.

Full LED stoplamp di Haojue UHR150

Skutik bongsor ini juga sudah dibekali fitur ABS dual channel untuk sistem pengeremannya.