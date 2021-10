Tank Harimau Produksi Pindad Diminati Militer Bangladesh dan Filipina

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Delegasi Filipina yang dipimpin Undersecretary for Finance and Materiel, Department of National Defense Philipina, Raymundo Dv Elefante (kemeja biru muda) didampingi Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose (kemeja putih) naik Medium Tank Harimau produksi PT Pindad saat melakukan kunjungan ke PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (28/2/2020). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philipina tentang kerjasama bidang logistik dan industri pertahanan. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)