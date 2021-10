Ini Dia Para Pemenang Kontes Modifikasi BlackAuto Virtual Battle 2021 East Region

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang kontes modifikasi mobil BlackAuto Virtual Battle 2021 kembali dihelat dengan menggabungkan dunia car fashion dan car audio performance.

Kompetisi ini digelar virtual dengan mempertandingkan karya modifikator di East Region sebagai seri kedua dari tiga seri yang direncanakan, yakni seri Central, East dan West Region setelah fase pendaftaran peserta untuk East Region dibuka sejak 1 Juli – 3 Oktober 2021 lalu.



Proses penjurian berlangsung di 3 kota, yakni Surabaya, Malang dan Bali dan juara dari masing-masing kelas mendapat predikat Contest Car Champ dan Culture Car Champ dan berhak menerima hadiah trofi dan uang tunai total ratusan juta rupiah.



"East Region kali ini cukup seru karena Malang, Bali dan Surabaya merupakan kota yang cukup ikonik dalam dunia car culture, modifikasi dan juga car audio. Aura kompetisi yang sangat ketat terasa di East Region kali ini," ungkap Boy Prabowo, dari perwakilan pelaksana event, Senin (25/10/2021).

Peserta asal Bali di kontes modifikasi mobil BlackAuto Virtual Battle 2021.

Jawara East Region berhak tampil di babak Final Battle yang akan berlangsung bulan Desember mendatang.

Peserta yang menjadi pemenang dari seri pamungkas tersebut, berhak menyandang status sebagai Contest BlackAuto Master dan Culture BlackAuto Master yang merupakan gelar paling prestisius dan tertinggi.

"Kita sudah memiliki para finalis dari Central dan East. Kini tinggal menunggu penyisihan di West Region yang akan dilanjutkan dengan putaran Final Battle di ICE BSD bulan Desember 2021 nanti," ujar Boy.

Black Out Loud juga menjadi salah satu menu lomba di event BlackAuto Virtual Battle 2021. Car audio contest ini juga tidak kalah bergengsi karena menerapkan standar internasional dan terbagi atas beberapa kelas, SPL, SQL dan SQ.

Peserta asal Surabaya kontes modifikasi mobil BlackAuto Virtual Battle 2021. (dok.)

Kompetisi ini melibatkan juri-juri nasional serta menggandeng EMMA (European Mobile Media Association) dan CAN (Car Audio Network).



Meskipun proses penjurian berlangsung secara offline, seluruh crew yang terlibat tetap menjalankan protokol kesehatan ketat untuk mengantisipasi pandemi.

Menurut Boy, setiap crew pada gelaran ini sudah menjalani 2 kali vaksin dan selalu melakukan test antigen setiap awal dan akhir gelaran.

"Kami juga sangat berkomitmen menjaga protokol kesehatan yang ketat untuk selalu ditegakan," ujarnya.

Berikut daftar pemenang BlackAuto Virtual Battle 2021 East Region yang diumumkan lewat Live Streaming, Rabu, 21 Oktober 2021 lalu dan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Black Modify Culture keesokan harinya, Kamis, 22 Oktober 2021.

Para pemenang di masing-masing kontes dan kelas:



CULTURE CAR CHAMP

The Champ : RUZDAL HAKIM/BMW E90,

1st runner up : WAYAN FEBRI SUHENDRA / BMW E90,

2nd Runner Up : ERIZ MOTOR / HONDA ODYSSEY



CONTEST CAR CHAMP

The Champ : KONG PROJECT/CIVIC FD,

1st Runner Up : BAYU SAPUTRA/TOYOTA YARIS,

2nd Runner Up : DIORA PROJECT/SWIFT



SQ UNLIMITED By EMMA-ICAN CHAMP

RENDY/Team AMC SURABAYA,

1st Runner Up AWT/Team Soundlab,

2nd Runner Up AFUK/TEAM CONCERTO



SQL FFA CLASS Champ

Champion : ICA BENGKULU/INNOVA,

1st Runner Up : MAXIMOS/XENIA,

2nd Runner Up : ICA BENGKULU/HONDA JAZZ



FUN SPL CHAMP

Champion : ICA BENGKULU/HONDA JAZZ,

1st Runner Up : ICA BENGKULU/INNOVA,

2nd Runner Up : IMP A3