Siapkan Berbagai Program Menarik, OLX Autos Jadi Official Trade in Partner GIIAS 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Platform jual beli mobil bekas, OLX Autos, akan menjadi Official Trade in Partner dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Pada GIIAS 2021 yang akan diselenggarakan pada 11-21 November 2021 mendatang, booth OLX Autos hadir di Hall 8 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

CEO OLX Group Indonesia Johnny Widodo, mengatakan ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan OLX Autos di industri otomotif Indonesia.

"Kami mengumumkan keikutsertaan kami dalam event otomotif terbesar di Indonesia, GIIAS 2021 sebagai Official Trade in Partner. Dengan kehadiran kami di GIIAS 2021, diharapkan bisa membantu memudahkan pengunjung yang ingin menjual mobilnya dengan gampang, aman, nyaman, cepat dan tentunya terpercaya," tutur Johnny saat diskusi virtual, Kamis (29/10/2021).

Dengan menjadi Official Trade in Partner, OLX Autos berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian dalam negeri dan juga industri otomotif, sejalan dengan tema GIIAS tahun ini, Wheels to Move.

"Melalui partisipasi kami di GIIAS 2021, kami ingin menstimulasi penjualan mobil baru selama pameran berlangsung melalui layanan yang ditawarkan. Selain itu kami berharap bisa ikut mendorong kembali pergerakan industri otomotif dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta merangsang pertumbuhan perekonomian Tanah Air," terang Johnny.

OLX Autos akan menawarkan kemudahan kepada pelanggan yang ingin menjual mobil secara instan dan cepat laku dalam satu kali kunjungan, adanya inspeksi menyeluruh, harga pantas sesuai dengan kondisi mobil, hingga proses pembayaran yang cepat.

Untuk proses inspeksi kendaraan konsumen, OLX Autos juga menghadirkan booth area khusus inspeksi di area parkir Hall 10 ICE BSD.

Selain menghadirkan kemudahan kepada pelanggan melalui inovasi teknologi yang dimiliki.

OLX Autos juga turut menghadirkan berbagai aktivitas dan program menarik selama berlangsungnya GIIAS 2021, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang hendak melakukan trade-in atau menjual mobilnya di booth OLX Autos.