Ini Pilihan Mobil Bekas dengan Harga di Bawah Rp 100 Juta, Ada Yaris Hingga Honda Jazz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil bekas masih menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan roda empat tetapi dana terbatas.

Ada banyak tipe yang bisa dijadikan pilihan untuk mendapatkan mobil pribadi yang menunjang segala aktivitas sehari-hari.

Mulai dari tipe multi purpose vehicle (MPV), low cost green car (LCGC), sport utility vehicle (SUV), sedan dan juga hatchback.

Diantara beragam tipe, mobil hatchback bisa menjadi alternatif pilihan jika tidak suka dengan model LCGC.

Mobil jenis Hatchback juga nyaman dikendarai di perkotaan karena memiliki dimensi yang tidak terlalu besar.

Selain itu hatchback juga memiliki ruang kabin yang lebih lega dibandingkan dengan city car atau LCGC. Bahkan ada juga hatchback yang menyediakan kursi baris ketiga meskipun bukan untuk orang dewasa.

Pilihan untuk segmen ini juga cukup beragam, konsumen tinggal memilih sesuai selera dan dana yang tersedia. Untuk estimasi harga kurang dari Rp 100 jutaan masih ada banyak pilihannya.

Bagi Anda yang berminat untuk mencari tipe ini, berikut beragam pilihan yang bisa menjadi referensi bagi anda.

Pertama, ada Honda Jazz tahun 2010 yang dijual dengan harga Rp 97 juta. Ada juga Yaris tahun 2011 yang dijual dengan harga Rp 97 juta.

Kemudian ada juga mobil klasik Honda Civic Nouva yang dijual Rp 94 juta.

Sedangkan untuk pilihan merek Eropa, ada pilihan Mazda 2 tahun 2014 dengan harga Rp 92 juta dan Ford Fiesta tahun 2012 dengan harga Rp 85 juta.

Berikut rangkuman beberapa pilihan hatcback bekas dengan harga kurang dari Rp 100 jutaan dilansir dari berbagai situs jual beli daring, Minggu (31/10/2021). (*)

Honda Brio Satya tahun 2014 M/T harga Rp 99 juta

Toyota Etios tahun 2015 M/T harga Rp 89 juta

Nissan March tahun 2015 M/T harga Rp 96 juta

Daihatsu Sirion tahun 2008 A/T harga Rp 62 juta

Suzuki Splash tahun 2012 M/T harga Rp 65 juta

Ford Fiesta tahun 2012 A/T harga Rp 85 juta

Mitsubishi Mirage GLX tahun 2015 M/T harga Rp 80 juta

Toyota Yaris tahun 2011 M/T harga Rp 97 juta

Honda Civic Nouva tahun 1990 M/T harga Rp 94 juta

Suzuki Karimum Wagon tahun 2017 M/T harga Rp 77 juta

Honda Jazz tahun 2010 A/T harga Rp 97 juta

Honda Jazz tahun 2007 A/T harga Rp 79 juta

Suzuki SX-4 tahun 2009 M/T harga Rp 80 juta

Mazda 2 tahun 2014 A/T harga Rp 92 juta

Chevrolet Aveo tahun 2014 A/T harga Rp 95 juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pilihan Hatchback Bekas Kurang dari Rp 100 Juta, Ada Jazz dan Yaris"