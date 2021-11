Wuling Motors Hadirkan Wuling Formo S, Cocok untuk Mobil Keluarga dan Wirausaha!

TRIBUNNEWS.COM - Mobil MPV dengan ruang kabin yang luas, beragam teknologi kenyaman dan keamanan terkini, serta performa yang bisa diandalkan adalah fitur-fitur yang dicari saat memilih mobil keluarga.

Tak hanya untuk menunjang aktivitas keluarga, MPV dengan fitur-fitur di atas juga dapat mendukung kegiatan wirausaha.

Untungnya, kini telah hadir MPV yang dapat mendukung aktivitas keluarga dan operasional bisnis atau usaha Anda. Salah satunya adalah kendaraan produksi Wuling Motors (Wuling). Wuling merilis lini MPV terbarunya, Formo S, kepada masyarakat Indonesia.

Dengan tagline “Andalan Keluarga dan Usaha”, produk teranyar Wuling tersebut dirancang khusus untuk keluarga dan para pelaku usaha. Wuling Formo S dipasarkan dalam dua pilihan konfigurasi bangku penumpang, 5-seater dan 8-seater, dengan harga mulai dari Rp134.800.000 (harga OTR Jakarta dengan promo relaksasi PPnBM Wuling Motors s/d 30 November 2021).

“Dengan didukung semangat ‘Drive For A Better Life’, kami berharap kendaraan ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari kendaraan pertamanya serta menjadi ‘Andalan Keluarga dan Usaha’ untuk menuju kehidupan yang lebih baik,” kata Brand and Marketing Director Wuling Motors, Michael Budihardja.

Produk teranyar ini memiliki segudang keunggulan. Apa saja sih keunggulan Wuling Formo S?

Eksterior modern dengan desain dinamis

Pada bagian luarnya, mobil ini dilengkapi smoke head lamp dengan desain dinamis serta pencahayaan yang tajam dan maksimal. Selain itu, spion Wuling Formo S dilengkapi lampu sein bergaya minimalis. Pegangan pintunya pun dibuat seperti menyatu dengan badan mobil

Tak hanya itu, ground clearance pada Wuling Formo S juga cukup tinggi sehingga konsumen tidak perlu khawatir bagian bawah kendaraan terpentok saat melaju di jalan yang berlubang atau bergelombang.

Mobil ini juga menghadirkan beragam pilihan warna seperti Dazzling Silver, Aurora Silver, Pristine White, Carnelian Red, dan Starry Black. Seluruh warna tersebut membuat Wuling Formo S tampil lebih elegan dan modern, membuat Anda lebih percaya diri saat mengendarainya.

Interior nyaman, kabin super luas

Pada bagian interiornya, Wuling Formo S memiliki dua tipe pilihan yakni 5-seater dan 8-seater yang sama-sama memiliki kabin sangat luas, sehingga memberikan kenyamanan.

Pilihan konfigurasi bangku dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, baik untuk membawa lebih banyak penumpang atau memanfaatkan kapasitas ruang kabin untuk logistik usaha.

Untuk tipe 5-seater, mobil dilengkapi dengan bagian belakang yang sangat luas. Dengan formasi tempat duduk dua di baris depan dan tiga di tengah, mobil ini mampu mengangkut lima penumpang, sekaligus menyimpan muatan barang dan keperluan usaha pada baris ketiga atau bagasi.

Sementara itu, tipe 8-seater juga tidak kalah hebat. Mobil yang memiliki formasi tempat duduk 2 di depan, 3 di tengah, dan 3 di belakang ini juga cocok dijadikan mobil keluarga. Di sisi lain, tipe 8-seater memiliki bagasi yang lebih luas untuk mengangkut lebih banyak muatan keperluan usaha. Anda hanya perlu melipat kursi yang ada di bagian belakang.

Fitur keamanan penumpang

MPV ini juga dipersenjatai dengan sistem keamanan yang menambah rasa aman untuk seluruh penumpang. Pertama, Wuling Formo S memiliki sabuk pengaman di semua baris. Tak ketinggalan, dilengkapi juga dengan front row safety belt reminder, sistem pengingat ketika sabuk pengaman belum terpasang sempurna.

Teknologi kenyamanan masa kini

Untuk mendukung kenyamanan aktivitas di dalam kendaraan, Wuling Formo S juga dilengkapi dengan Air Conditioner dan Audio Head Unit yang minimalis dan elegan, serta USB Port yang dapat mengisi daya beragam gadget.

Selain itu, MPV ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur kenyaman lain, seperti Power Window yang mempermudah pengemudi dan penumpang untuk mengontrol jendela secara elektrik, Fuel Tank Opener yang dapat membuka penutup tangki bensin lewat satu tombol, serta sistem penguncian pintu yang tersentralisasi dari tuas pengemudi.

Wuling Formo S 5-seater dan Wuling Formo S 8-seater.

Performa mesin bandel

Masuk ke dapur pacunya, Wuling Formo S dimotori oleh mesin bensin dengan kapasitas 1.200cc berkekuatan 77.5 HP dan torsi 110 Nm yang didistribusikan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan.

Dengan kekuatan dapur pacu yang besar untuk ukuran MPV, tentunya performa mobil ini dapat diandalkan untuk mobilitas keluarga maupun mendukung aktivitas logistik wirausaha.

Harga bersahabat

Wuling Formo S yang cocok untuk mobil keluarga dan sarana pendukung wirausaha ini dipatok dengan harga yang cukup bersahabat.

Kabar baiknya, saat ini sedang berlaku harga promo relaksasi PPnBM Wuling Motors sampai dengan 30 November 2021. Jika berdasarkan promo PPnBM tersebut maka, tipe Formo S 5-seater menjadi Rp 134.800.000 dan Formo S 8-seater 139.800.000 saja.

Ketika kembali normal, untuk tipe Formo S 5-seater harga OTR Jakarta akan dibanderol dengan harga Rp 150.800.000. Sementara itu, untuk Formo S 8-seater dibanderol dengan harga Rp 155.800.000. Terbilang masih sangat terjangkau.

Selain itu, Wuling Formo S juga didukung dengan berbagai layanan purna jual seperti garansi kendaraan selama tiga tahun atau 100.000 kilometer. Ada pula garansi komponen utama mesin dan transmisi selama lima tahun atau 100.000 kilometer.

Bagi keluarga yang ingin nikmati perjalanan yang menyenangkan maupun aktivitas wirausaha yang lebih lancar dan leluasa, yuk miliki Wuling Formo S! Lakukan pemesanan dengan mendatangi dealer Wuling terdekat atau kunjungi link ini.

Editor: Bardjan