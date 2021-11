Harga Mitsubishi Xpander Bekas Produksi 2018 Kini Ditawarkan Hanya Rp 160 Jutaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buat yang sedang cari-cari info harga Mitsubishi Xpander bekas tahun 2018-2020 silakan simak berikut ini.

Secara usia Mitsubishi Xpander bekas keluaran tahun 2018-2020 lalu tergolong masih muda.

Makanya banyak konsumen yang tertarik untuk memiliki LMPV 7-Seater dari Mitsubishi ini.

Hal ini tak lepas dari desain Xpander yang terlihat jauh lebih modern, dibandingkan rivalnya seperti Toyota Avanza ataupun LMPV sekelasnya.

Mitsubishi Xpander dibekali mesin 4A91, MIVEC, DOHC, 16-Valve berkapasitas 1.5 liter dengan tenaga yang dihasilkan 103 dk pada 6.000 rpm dan torsi 141 Nm pada 4.000 rpm.

Untuk harganya, karena LMPV ini masih termasuk mobil baru di Tanah Air, harga bekasnya masih terjangkau dan stabil.

Mitsubishi Xpander bekas keluaran 2018-2020 sudah bisa dibawa pulang dengan dana sebesar Rp 160 jutaan.

Yakni, sebagai contohnya unit Mitsubshi Xpander bekas dengn varian GLS M/T tahun 2018, banderolnya 163 juta.

Sedangkan Xpander bekas paling muda yakni tahun 2020 tipe Ultimate A/T dihargai Rp 215 juta, kondisi pajak hidup.

Lebih lanjut berikut daftar harga lengkap berikut dengan variannya Mitsubishi Xpander tahun 2018-2020.

Varian Tahun Harga

GLS M/T 2018 Rp 163 juta

Exceed A/T 2018 Rp 170 juta

Exceed M/T 2018 Rp 187 juta

Sport A/T 2018 Rp 193 juta

Ultimate AT 2019 Rp 180 juta

Sport A/T 2019 Rp 210 juta

Ultimate A/T 2020 Rp 215 juta

Cross A/T 2020 Rp 240 juta

