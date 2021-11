Apresiasi Pelanggan, BMW Astra Ajak Konsumen Loyal Main Golf

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diler BMW Astra berupaya memberikan pengalaman baru kepada konsumen, diantaranya lewat Joycup BMW Astra Golf Tournament 2021.

Turnamen golf pertama tersebut diselenggarakan bagi para pelanggan loyal bertempat di Royale Jakarta Golf Club.

Chief Executive BMW Astra Fredy Handjaja, mengatakan BMW Astra sebagai Best Dealer in Customer Care dan sebagai bentuk layanan terbaik yang ingin diberikan untuk para pelanggan loyal, menghadirkan acara untuk memberikan pengalaman baru bagi pelanggan.

"Olahraga golf identik dengan BMW dan juga olahraga yang digemari para pelanggan BMW, untuk itu kami menghadirkan turnamen golf ini sebagai ajang untuk semakin mengakrabkan relasi antara BMW Astra, mitra perusahaan dan pelanggan," tutur Fredy, Minggu (7/11/2021).

Pada acara ini BMW Astra menghadirkan hadiah hole in one berupa BMW 730Li M Sport, 320i Dynamic, X1 sDrive18i xLine dan 320i Luxury tahun 2018 persembahan dari BMW Astra Used Car.

Baca juga: BMW Indonesia Resmi Jadi Official Mobility Partner Mandalika Grand Prix Association

Selain itu tersedia juga berbagai hadiah hiburan lainnya seperti jam tangan pintar Garmin, Apple Watch, Walkingpad, emas dan Daihatsu Ayla.

"Kami berharap Joycup dapat menjadi acara tahunan BMW Astra selain Joyfest, sehingga acara untuk para pelanggan loyal BMW Astra semakin bervariasi dan semakin memanjakan pelanggan selain dengan layanan pembelian, servis dan penjualan kembali yang prima," ungkap Fredy.

Turnamen ini dimenangkan oleh Nabyl Perdanakusuma sebagai Best Net Overall dan Fauzan R sebagai Best Gross Overall.