Honda, Toyota Hingga Mitsubishi Bakal Hadirkan Teknologi Terbaru di GIIAS 2021, Ini Bocorannya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 tinggal menghitung hari. Pameran otomotif yang berlangsung selama sebelas hari itu akan mulai digelar pada 11 November dan berakhir 21 November 2021.

Sejumlah merek otomotif dipastikan untuk tetap ambil bagian seperti Honda, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi dan lainnya. Mereka beradu strategi untuk menarik konsumen mampir ke booth para APM.

Yusak Billy, Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor mengatakan, untuk pameran GIIAS pertama di masa pandemi ini, pihaknya akan berfokus memperkenalkan teknologi dan inovasi terbaru dari Honda.

"Kami tetap percaya bahwa pameran ini akan membantu terus mendorong pertumbuhan pasar otomotif di akhir tahun ini,” ucap Billy saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/11/2021).

Mengenai konsep yang dibawa Honda dalam ajang otomotif mendatang adalah Amplifying Joy. Di mana konsep ini menunjukkan komitmen Honda untuk terus membawa keseruan baru bagi konsumen di Indonesia.

“Sesuai dengan konsep tersebut, kami akan menghadirkan kejutan berupa world premiere dari inovasi terbaru kami, teknologi terdepan dari Honda, aktivitas sporty dan modifikasi, serta mobil-mobil terbaru yg tampil pertama kali di motor show setelah kami luncurkan secara virtual di tahun ini, seperti All New BR-V, City Hatchback RS, All New Civic RS dan All New City,” kata dia.

Pesaing terberat Honda, yakni Toyota, juga tengah bersiap menyambut GIIAS 2021 yang akan berlangsung di ICE BSD mendatang. “Di GIIAS nanti, Toyota akan lebih berfokus untuk promosi dan branding. Kalau soal penjualan, kami tidak ada target khusus,” ucap Direktur

Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy.

Sementara itu Mitsubishi yang turut andil dalam ajang pameran otomotif ini masih mengusung konsep booth yang sama seperti pameran sebelumnya.

“Konsep booth masih seperti dulu. Mitsubishi Motors global concept di sana pastinya ada produk-produk baru andalan passenger car kita yang saat ini sudah kita jual. Mobil listrik juga ada,” ucap Intan Vidiasari, Deputy General Manager Marketing Communication & PR Divission MMKSI.

Selain itu, Mitsubishi juga akan memperkenalkan teknologi baru untuk seamless customer journey.