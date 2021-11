All New Avanza Resmi Meluncur, Dibekali Banyak Fitur Baru, Berikut Foto-fotonya

All New Avanza

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz secara virtual, Rabu (9/11/2021).

Sebagai model yang serba baru, Toyota New Avanza menggunakan Platform Full Engine – Front Wheel Drive (FF) yang benar-benar baru.

Platform FF dikombinasikan dengan New Comfortable Suspension yang mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang, serta karakteristik kecepatan spring rate dan damper.

Alhasil, All New Avanza mampu memberikan stabilitas pengendalian, serta kenyamanan berkendara yang prima yang diperkuat dengan dimensi bodi yang lebih lebar dan jarak sumbu roda yang lebih panjang.

Pengaturan suspensi baru ini juga menjanjikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan senyap, namun tetap menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan di berbagai kondisi jalan.

All New Avanza juga memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, berkat radius putar 4,9 meter dan ground clearance yang memadai.

Sekarang All New Avanza memiliki empat tipe yaitu 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense).

Desain

All New Avanza hadir dengan arah desain yang benar-benar baru, dengan desain bumper depan yang bold dilengkapi desain headlamp LED yang tajam dan panel chrome yang semuanya diciptakan untuk mempertegas kesan elegan dan aktif dari All New Avanza.