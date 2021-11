Bus Midi Mercedes-Benz OF 917 Diluncurkan Ulang dengan Cylinder Head dan Rocker Arm Baru

Bus midi Mercedes-Benz OF 917 terbaru dengan penyempurnaan di cylinder head, rocker arm dan camshaft.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) merilis kembali bus midi Mercedes-Benz OF 917 dengan penyempurnaan terbaru pada sejumlah komponen mesin krusialnya.

Bus ini diluncurkan secara virtual Selasa (9/11/2021) kemarin dan menjadi puncak rangkaian kegiatan Kontes Desain Livery dan Interior Bus Mercedes-Benz OF 917 yang diselenggarakan DCVI melalui Instagram @mercedesbenzid.bus.

"Kami sangat senang bisa memperkenalkan the newly-improved Mercedes-Benz OF 917 kepada para pelanggan di Indonesia. Ini menjadi lebih spesial karena kolaborasi kami dengan salah satu mitra karoseri terpercaya kami, Laksana, dalam mewujudkan desain livery dan interior bus Mercedes-Benz Of 917," ujar President Director PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia Jung-Woo Park.

Penyempurnaan pada bus ini antara lain pada sejumlah komponen krusial seperti cylinder head, rocker arm dan juga camshaft sehingga memiliki daya tahan operasional, serta memiliki umur penggunaan lebih lama.

Untuk mendapatkan daya yang efisien, jantung mekanis diesel dibenamkan mesin berkapasitas 3.9 liter turbocharger dengan intercooler, 4 silinder segaris bertenaga 172,3 PS di putaran 2.500 rpm dan punya momen puntir sebesar 520 Nm di rentang 1.500-2.000 rpm.

Demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan, penyempurnaan Mercedes-Benz OF 917 juga difokuskan kepada bagian poros belakang, rem dan suspensi.

Mercedes-Benz OF 917 baru dibekali sistem pengereman full air brake sebagai fitur standar dan juga fitur slack adjuster untuk pengaturan kampas rem secara otomatis, posisi pengemudi ergonomis dan konfigurasi bangku penumpang yang lebar.

Head of Products and Marketing PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia Faustina, menyampaikan dengan mengedepankan permintaan pasaran lokal, pihaknya membawa peningkatan terbaru pada sasis bus ini untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan lebih selama perjalanan.

OF 917 memiliki panjang sasis 8.000 hingga 10.000 mm, cukup lincah menjelajah berbagai rute jalanan Indonesia.

Faustina berharap, dengan berbagai penyempurnaan ini Mercedes-Benz OF 917 mampu memacu penjualan bus Daimler di Indonesia sekaligus mendukung pulihnya sektor pariwisata.