Sasar Modifikator, HSR Wheel Tambah 13 Dealer Baru di Jawa Bali dan Sumatera

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2021, HSR Wheel kembali membuka 13 dealer baru di 4 provinsi di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan velg aftermarket di kalangan pecinta modifikasi kendaraan.

Ke-13 dealer baru tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali serta Sumatera Utara.

Hendra Wijaya, Direktur Marketing HSR Wheel mengatakan, dengan dibukanya 13 dealer baru ini, pihaknya berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan para modifikator di daerah.

“Pembukaan 13 dealer baru Ini dimaksudkan agar HSR Wheel bisa menjangkau konsumen yang masih mengeluhkan jarak. Semua ingin kita layani dengan baik, maka dari itu sebisa mungkin kita ingin lebih dekat dengan mereka,” ujar Hendra, Rabu (10/11/2021).

Sebelumnya, di awal 2021, HSR Wheel sudah membuka 14 dealer baru di Pulau Jawa dan kemudian diperluas hingga luar Pulau Jawa karena melihat minat masyarakat.

“Banyak permohonan melalui DM hingga komentar untuk membuka lebih banyak di luar Pulau Jawa seperti Sumatera Utara dan Bali, jadi kita kabulkan dengan membuka 4 dealer di Sumut dan 3 lagi di Bali,” ujar Hendra.

HSR Wheel sendiri merupakan brand velg lokal dengan berbagai macam desain dan model dan menyasar kalangan modifikator yang ingin mobilnya tampil upgrade maksimal.

Untuk kualitas produknya, HSR telah mengantongi 3 sertifikasi uji kelayakan SNI, JWL, dan VIA.

Jaringan 13 dealer baru ini khusus menjual produk-produk keluaran HSR Wheel seperti Pelek Mobil, Lowering Kit HSR, BBK (Big Brake Kit) HSR, dan juga aksesoris penunjang modifikasi lainnya.

Seluruh dealer resmi ini sudah dilengkapi layanan gratis maintenance selamanya berupa balancing roda, isi nitrogen, hingga tambal ban mobil dan sudah dilengkapi dengan teknologi 3D Spooring untuk meluruskan kembali posisi roda sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

Total kini HSR Wheel memiliki 89 jaringan dealer resmi di seluruh Indonesia dan ke depan akan terus ditambah.

Berikut rincian alamat 13 dealer baru HSR Wheel:

1. RACING LINE : Jl. Soekarno Hatta Km 18 No. 380-381, Tunggurono, Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20734

2. SPOKE CONCEPT : C-D Medan, Jl. Gunung Krakatau No.12, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20237

3. ULTIMATE GARAGE : Komplek SMBC no R-S. Kel. Nagapita,Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Sumatera Utara 21137

4. THREE PIECE : Jl. Jendral Besar AH.Nasution No. 1 & 2Kwala Bekala, Kec. Medan Johor Sumatera Utara 20146

5. LAGOS MOTORSPORT : Jl. Jendral Ahmad Yani No.744 Padasuka Cicaheum, Kec. KiaracondongBandung, Jawa Barat 40125

6. MONZA AUTOSPORT : Jl. Veteran No.400 Ciwangi Kec. BungursariPurwakartaJawa Barat 41181

7. NOOZLE CUSTOM : Jl. Raya Solo No.66, Jiwan UtaraKec. Jiwan, MadiunJawa Timur 63161

8. OFFSET RACING : Jl. Raya Panglima Sudirman No.289, Wiroborang Kec. Mayangan, Kota Probolinggo Jawa Timur 67215

9. PCD CONCEPT : Jl. Raya Jemursari No.49, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo Surabaya Jawa Timur 60237

10. QUALITY WORKS : Jl. Arjuno No.84, RT.001/RW.06, Sawahan, Kec. Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur 60251

11. VICTORY MOTORSPORT : Jalan Raya Mengwi No.90, Abian TuwungKec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 80351

12. WINNER AUTO GALLERY : Jl. Buluh Indah No.188, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar UtaraDenpasarBali 80111

13. XHAUST PIPE : Jl. Raya Sesetan No.118, Sesetan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali 80223