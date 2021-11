All New Avanza dan All New Veloz Angsurannya Mulai dari Rp 6 Jutaan, Bisa Dicicil Hingga 5 Tahun

PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz secara virtual, Rabu (10/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Generasi terbaru dari LMPV legendaris Toyota yaitu All New Avanza dan All New Veloz resmi mengaspal di Indonesia pada Rabu, (10/11/2021).

All New Avanza dan All New Veloz sama-sama dibangun menggunakan platform baru dengan penggerak roda depan (FWD) serta dijejali berbagai fitur dan teknologi terbaru.

Misalnya, varian tertinggi All New Avanza maupun All New Veloz sudah disematkan Toyota Safety Sense serta fungsionalitas T intouch.

Khusus untuk All New Veloz, fitur yang diberikan PT Toyota Astra Motor (TAM) lebih lengkap lagi seperti adanya electric parking brake with brakehold serta rear seat entertainment.

Oleh TAM, varian tertinggi All New Avanza yaitu tipe G CVT TSS dibanderol Rp 264,4 juta OTR DKI Jakarta.

Sementara varian tertinggi All New Veloz yaitu tipe Q CVT TSS diberikan harga Rp 291,5 juta OTR DKI Jakarta.

Tapi kalau sobat belum mampu membeli secara cash, tersedia juga pilihan membeli secara kredit.

Andrian selaku Sales di Toyota Astrido Pondok Indah mengatakan, konsumen bisa mencicil All New Avanza tipe G CVT TSS maupun All New Veloz tipe Q CVT TSS dengan DP minimal 20 persen.

“Pilihan DP-nya sendiri ada 20 dan 25 persen, dengan lembaga pembiayaan Toyota Astra Finance (TAF),” ujar Andrian kepada GridOto.com, Rabu (10/11/2021).

All New Avanza (Toyota)

Andrian mengatakan, kebanyakan konsumen yang melakukan pemesanan All New Avanza maupun All New Veloz secara kredit banyak memilih tenor tiga hingga empat tahun.