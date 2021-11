Daftar Harga All New Xenia yang Hari Ini Resmi Meluncur di GIIAS 2021, Termahal Rp 242,4 Jutaan

Daihatsu All New Xenia resmi meluncur di pameran otomotif GIIAS 2021 dengan berbagai pembaruan pada eksterior dan interior, Kamis (11/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daihatsu All New Xenia resmi meluncur di pameran otomotif GIIAS 2021 dengan berbagai pembaruan pada eksterior dan interior.

Sekilas tampang baru kembaran Toyota Avanza ini lebih terlihat seperti SUV, berkat garis-garis overfender di bagian samping.

Gril baru yang diusung berkonsep honey comb membuat wajah All New Xenia lebih sporty, terlebih didukung ground clearence 200 mm. Sisi bagian belakang pun mengalami ubahan, sehingga tampil lebih modern.

All New Xenia memakai platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yang sudah terlebih dahulu digunakan oleh Rocky.

All New Xenia tersedia dalam 12 varian dan total 7 pilihan warna. Khusus tipe tertinggi hadir dengan ASA, yang dengan ASA di Rocky.

Sistem ASA pada All New Xenia juga dilengkapi enam fitur keselamatan berkendara, yaitu Pre Collision Waring, Pre Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Depature Alert, Lane Depature Warning dan Lane Depature Prevention.

Marketing Director and Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra, mengatakan All New Xenia di desain khusus untuk konsumen, tampilan dan segmennya dipastikan tak akan bersinggungan dengan Terios.

"Masing-masing punya target customer. Kalau ini lebih ke MPV, kalau Terios lebih ke SUV. Ground clearance juga lebih tinggi untuk jalanan rusak, lebih mumpuni. Masing-masing punya kebutuhan," tutur Amelia saat peluncuran, Kamis (11/11/2021).

Berikut ini daftar harga All New Xenia :