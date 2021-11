Daihatsu All New Xenia Resmi Meluncur di GIIAS 2021, Harga Mulai dari Rp 190,9 Jutaan 

Peluncuran All New Xenia di GIIAS 2021, ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daihatsu All New Xenia resmi meluncur di pameran otomotif GIIAS 2021, ICE BSD, Tangerang, Banten, hari ini Kamis (11/11/2021) dengan harga mulai dari Rp190,9 Juta hingga Rp243,9 jutaan.

All New Xenia berkapasitas 7 penumpang dan menjadi kejutan bagi para pelanggan setelah hadir selama 18 tahun di Indonesia sejak 2004.

All New Xenia memakai platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

Platform ini pertama kali digunakan di Daihatsu Rocky.

All New Xenia hadir dengan dua pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus dan efisiensi bahan bakar lebih baik.

Dalam hal keselamatan, All New Xenia dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advanced Safety Assist). All New Xenia tersedia dalam 12 varian dan total 7 pilihan warna.

Generasi terbaru Xenia ini secara tampilan hadir lebih sporty dengan grille honey comb atau sarang lebah.

Lampu depan sudah menggunakan LED, namun fog lamp terpisah dan masih tetap menggunakan lampu halogen.

"Melalui pameran GIIAS 2021 ini, kami berharap para pengunjung akan mendapatkan pengalaman berkesan dan tak terlupakan di booth Daihatsu," ujar President Director of PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Toshinori Edamoto, saat peluncuran.

Pihaknya juga memberikan kejutan spesial bagi pelanggan dengan menghadirkan All New Xenia, kendaraan LMPV Daihatsu yang sudah dikenal sebagai ‘Mobil Sejuta Umat’ dan setia menemani keluarga selama 18 tahun di Indonesia.