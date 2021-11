Mengupas Lebih Dalam Fitur-fitur Baru All New Ertiga Sport FF yang Resmi Meluncur di GIIAS 2021

All New Ertiga Sport FF yang resmi meluncur di GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan All New Ertiga Sport FF di pameran otomotifGaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, hari ini, Kamis (11/11/2021).

Penamaan FF pada model low MPV ini merupakan singkatan dari Finest Form sebagai representasi dari line up terbaru Suzuki yang mengusung tagline “Semakin Bangga, Semakin Istimewa”.

Pada All New Ertiga Suzuki Sport FF, Suzuki melakukan 13 pengembangan baru. Apa saja rinciannya, yuk kita bedah!

Interior

Pada bagian interior, mobil ini dilengkapi fitur canggih E-mirror yang terletak di spion tengah.

E-mirror mampu merekam kejadian yang ada di depan maupun di belakang serta berfungsi memperlihatkan kondisi belakang mobil saat berkendara tanpa terhalang penumpang pada baris ke-2 atau ke-3 sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Baca juga: Suzuki Luncurkan All New Ertiga Sport FF di GIIAS 2021, Hadir dengan Desain Two Tone

Masih di bagian dalam mobil, jok All New Ertiga Suzuki Sport FF menggunakan Red Stitch Leather Look Seat yang tampil sangat sporty dan nyaman saat dikendarai.

Eksterior

Pada bagian eksterior, bodi All New Ertiga Suzuki Sport FF tampil lebih sporty, atraktif, dan modern dengan sejumlah ubahan baru.

Antara lain, bold two tone color, front grille color, front diffuser black color with red accent color, front under spoiler list black color, outside mirror black color with red accent decal, side body black decal.

Baca juga: Isuzu Luncurkan All New mu-X 4X4 dan D-Max di GIIAS 2021