Nonton GIIAS 2021, Gaikindo Ingatkan Pengunjung Tetap Jaga Prokes di Lokasi Pameran

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan resmi dibuka resmi pada pagi ini oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis 11 November 2021 di ICE BSD City, Tangerang.

Pada penyelenggaraannya GIIAS 2021 kali ini, Seven Events, organizer pelaksana pameran akan menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai arahan pemerintah.

Rizwan Alamsjah, Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara GIIAS 2021 mengingatkan masyarakat yang berkunjung ke pameran ini tetap menjaga protokol kesehatan selama di lokasi pameran.

"Untuk berkunjung ke GIIAS 2021, harus selalu menjaga prokes. Gaikindo akan terus mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama berkunjung ke GIIAS 2021, harapannya agar kondisi aman dan nyaman tetap tercipta sepanjang penyelenggaraan GIIAS,” ujar Rizwan Alamsjah.

Seluruh pihak yang hadir di pameran ini harus dalam kondisi sehat, sudah menjalani vaksin lengkap 2x dosis, terdaftar diaplikasi PeduliLindungi, selalu menggunakan masker medis, secara berkala mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak.

Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, untuk penyelenggaraan GIIAS 2021 dengan mengacu pada peraturan terkini dari status PPKM level 1 Kabupaten Tangerang, maka tidak lagi terdapat pembatasan usia pengunjung yang ingin menghadiri pameran GIIAS.

Kabupaten Tangerang saat ini mencapai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, dimana berbagai kegiatan sosial di wilayah ini telah banyak yang diaktifkan kembali.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, menyatakan, turunnya status PPKM Kabupaten Tangerang ke level 1 adalah hal yang patut disyukuri, sekaligus menjadi catatan bagi penyelenggaraan GIIAS 2021.

“Kami bersyukur Kabupaten Tangerang sebagai area tempat berlangsungnya GIIAS 2021 telah mencapai status PPKM level 1, namun perlu kami tegaskan bahwa pemberlakuan protokol kesehatan akan tetap berlaku sepanjang penyelenggaraan GIIAS,” ungkapnya.

Di GIIAS 2021, Astra Financial & Logistic kembali hadir sebagai Platinum sponsor GIIAS 2021, dukungan lainnya juga datang dari Pertamina, dan tahun ini OLX Autos memberikan dukungannya sebagai official trade in partner.

Selain itu Astra Honda Motor, Llumar, MLD Spot, Boson, dan BKleen Indonesia sebagai safety protocol partner juga turut mensponsori penyelenggaraan GIIAS 2021.

Jajaran kendaraan penumpang kenamaan dunia yang tampil di pameran ini adalah Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, Wuling.

Sementara dari lini kendaraan niaga yang tampil berpameran adalah Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso, dan Scania.

Masing-masing brand akan mengungkapkan berbagai produk kendaraan dan teknologi termasuk kendaraan listrik pada press conference dari lini kendaraan penumpang dan kendaraan komersial peserta GIIAS 2021 yang akan berlangsung pada 11 November 2021 pukul 12.00 – 16.20 WIB.