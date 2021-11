Rincian Harga All New Honda BR-V, Termurah Rp 275,9 Juta

All New Honda BR-V.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan harga All New Honda BR-V di pameran otomotif GIIAS 2021 yang ditawarkan dalam lima varian dengan harga mulai dari Rp 275,9 Juta.

President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe, mengatakan All New Honda BR-V sangat tepat untuk konsumen yang menginginkan sebuah model LSUV 7 penumpang yang menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara.

"Selain menawarkan fitur lengkap dan teknologi terdepan, kami percaya All New Honda BR-V akan memberikan value for money yang tinggi bagi konsumen dengan harga yang kami umumkan hari ini," tutur Watanabe saat di GIIAS, Kamis (11/11/2021).

Berikut daftar harga untuk setiap varian All New Honda BR-V:

1. All New Honda BR-V S MT Rp 275,9 juta.

2. All New Honda BR-V E MT Rp 289,9 juta.

3. All New Honda BR-V E CVT Rp 299,9 juta.

4. All New Honda BR-V Prestige CVT Rp 321,9 juta.

5. All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSING Rp 339,9 juta.

Pemesanan mobil ini telah dibuka sejak world premiere pada 21 September 2021 lalu dan kini telah mencapai sekitar 2.000 unit.

Harga All New Honda BR-V yang diumumkan hari ini merupakan harga on the road wilayah Jakarta dan sudah termasuk pajak emisi yang berlaku di bulan Januari 2022.

Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy, menjelaskan, harga tersebut dapat disesuaikan jika terjadi perubahan regulasi seperti adanya insentif pajak dan lain-lain dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021 untuk mobil dengan nomor rangka tahun 2022.

Pengiriman perdana mobil ini kepada konsumen akan dilakukan pada bulan Januari 2022.