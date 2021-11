Suzuki Luncurkan All New Ertiga Sport FF di GIIAS 2021, Hadir dengan Desain Two Tone

Suzuki All New Ertiga FF

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport Final Form (FF) pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/12/2021).

Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales mengatakan, All New Ertiga FF ini telah mendapatkan pengembangan dan disempurnakan.

Baca juga: Muncul Rumor Bakal Ada All New Avanza dan All New Veloz Varian Hybrid, Ini Kata Toyota

“All New Ertiga Suzuki Sport Final Form (FF) merupakan pengembangan dari All New Ertiga Sport terdahulu," ujar Sango dalam acara GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021).

Selain itu Sango juga mengungkapkan, kendaraan ini memiliki konsep aman, irit, mewah dan nyaman untuk pasar di Indonesia.

Baca juga: Daftar Harga Toyota Avanza Tahun Produksi 2004-2018 November 2021: Mulai Rp 50 Juta

All New Ertiga FF ini mendapatkan perubahan dari segi eksterior dan juga interior. Salah satunya yaitu warna two tone dengan panel atal warna hitam, spion hitam dan lis merah.

All New Ertiga Suzuki Sport FF ini masih dibekali mesin lama, yakni menggunakan unit K15B 1.500 cc yang dikombinasikan dengan transmisi manual 5-percepatan atau otomatis 4-percepatan.

Suzuki All New Ertiga Sport FF terbaru ini dibanderol Rp 258.350.000 untuk tipe manual dan Rp 268.150.000 untuk transmisi otomatis.