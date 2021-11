Suzuki Luncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF, Makin Atraktif, Sporty, dan Modern!

Tampilan All New Ertiga Suzuki Sport.

TRIBUNNEWS.COM – Pecinta otomotif Tanah Air kembali kedatangan salah satu mobil MPV terbaik, yaitu All New Ertiga Suzuki Sport FF yang diluncurkan oleh PT Suzuki Indonesia Sales. Dengan mengusung tagline “Semakin Bangga, Semakin Istimewa” mobil ini menjadi lineup terbaru Suzuki.

Mobil MPV ini diperkenalkan kepada publik pertama kali pada perhelatan pameran otomotif tahunan terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Kamis (11/11/2021).

Pada acara peluncuran yang dihadiri oleh Soebronto Laras, komisaris Suzuki Indonesia, dan Shezaki Shingo, President Director Suzuki Indonesia tersebut, disampaikan bahwa All New Ertiga SS FF merupakan salah satu komitmen Suzuki Indonesia terhadap penguatan industri otomotif, serta menjadi langkah awal bangkitnya industri otomotif setelah melewati berbagai tantangan di saat pandemi Covid-19.

“Saya bangga hari ini dapat meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF sebagai line up terbaru Suzuki. Selain sebagai wujud komitmen kami terhadap penguatan industri otomotif di saat pandemi Covid-19, ini adalah peluncuran produk pertama yang saya lakukan sebagai pimpinan baru Suzuki Indonesia,” ungkap Shezaki.

MPV terbaik di kelasnya

All New Ertiga Suzuki Sport FF atau Finest Form hadir dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Ini terlihat dari sebutan Finest Form yang berasal dari 13 pengembangan baru All New Ertiga Suzuki Sport FF, yang tak ada pada keluaran sebelumnya.

Shezaki menambahkan, mobil ini akan menjadi MPV terbaik di kelasnya yang akan memberikan pengalaman berkendara luar biasa. Serangkaian improvement pun hadir pada bagian interior dan eksterior dari mobil ini.

Misalanya saja fitur menarik, canggih, dan modern seperti E-mirror yang terletak di spion tengah, dan secara khusus disematkan pada All New Ertiga SS FF ini.

Berkat kehadiran E-mirror, para pengguna dapat melihat dan merekam kondisi kejadian yang ada di depan maupun di belakang, serta berfungsi memperlihatkan kondisi belakang mobil saat berkendara tanpa terhalang penumpang pada baris ke-2 atau ke-3. Ini pun memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman.

Interior All New Ertiga Suzuki Sport. (suzuki.co.id)

Tak hanya itu, bagian interior mobil kini juga dipercantik dengan tampilan jok baru yang menggunakan Red Stitch Leather Look Seat sehingga memberikan kesan sporty, serta nyaman saat berkendara.

Upgrade kelas atas juga disematkan pada bagian eksterior, yaitu pada bagian bodi All New Ertiga Suzuki Sport FF yang kini tampil lebih sporty, atraktif, dan modern.

Selain itu, konsep bold two tone color pada bagian bodi luar mobil menimbulkan kesan yang lebih atraktif. Menambah tampilannya yang ‘kuat’, hadir juga grille berwarna, diffuser berwana hitam dengan aksen warna merah, spoiler dengan list hitam yang sporty. Hingga tambahan detail menarik pada kaca luar dengan aksen red accent decal, bodi bagian samping dengan black decal, dan detail warna lainnya jadi paket lengkap dari ujung depan hingga bumper mobil MPV ini.

Dilengkapi fitur canggih terbaru

Selain dari sisi bodi, All New Ertiga Suzuki Sport FF telah dilengkapi berbagai fitur canggih terbaru, seperti electronic stability programme (ESP), dual SRS airbags, ISOFIX, ABS+EBD, hill hold control untuk transmisi otomatis (AT), serta AC auto climate with heater, reverse camera and parking sensor, hingga projector headlamp with LED DRL.

Untuk urusan tenaga, All New Ertiga Suzuki Sport FF menggunakan platform Heartect yang ringan namun kokoh, dan mesin K15B berkapasitas 1.462 cc yang menghasilkan daya 104,7 PS pada putaran 6.000 rpm, serta torsi maksimal 138 Nm pada putaran 4.400 rpmm.

Secara ukuran, mobil ini memiliki dimensi 4.470 mm x 1.735 mm x 1.690 mm, jarak sumbu roda 2.740 mm, dan ground clearance 180 mm.

Perpaduan semua keunggulan tersebut membuatnya lebih responsif dan irit bahan bakar, serta membuat All New Ertiga Suzuki Sport FF jadi salah satu MPV terbaik di kelasnya.

All New Ertiga Suzuki Sport FF: jawaban kebutuhan konsumen yang beragam

Dengan diluncurkannya All New Ertiga Suzuki Sport FF, Suzuki mencoba menjangkau berbagai karakter dan kebutuhan konsumen yang beragam. Mobil ini sangat cocok untuk keluarga modern yang mengidamkan mobil yang aman, mewah, irit, dan tentunya nyaman untuk digunakan.

Bagi Anda yang ingin membeli All New Ertiga Suzuki Sport FF, mobil ini tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) dan otomatis (AT). Untuk warna, All New Ertiga Suzuki Sport FF hanya memiliki 1 pilihan warna yaitu White & Black (two tone color).

Soal harga, All New Ertiga Suzuki Sport FF dibanderol dengan harga Rp 258 juta untuk tipe MT, dan Rp 268 juta untuk tipe AT.