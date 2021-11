Tampilan Mobil Terbaru di GIIAS 2021: Ertiga Suzuki Sport, Hyundai Creta hingga Honda SUV RS Concept

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah mobil baru diluncurkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).

Mulai dari All New Ertiga Suzuki Sport Final Form, Hyundai Creta hingga Honda SUV RS Concept.

Penasaran dengan bentuk dan harga yang ditawarkan oleh APM untuk mobil baru tersebut.

Berikut ini ulasannya.

All New Ertiga Suzuki Sport Final Form

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) hari ini, Kamis (11/11/2021) resmi meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport Final Form (FF) di ajang pameran otomotif Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2021.

Shingo Sezaki, Presiden Direktur PT SIS & PT Suzuki Indomobil Sales mengatakan, varian ini merupakan pengembangan dari Suzuki Ertiga Sport yang telah disempurnakan.

“All New Ertiga Suzuki Sport Final Form (FF) merupakan pengembangan dari All New Ertiga Sport terdahulu. Kendaraan ini memiliki konsep aman, irit, mewah dan nyaman untuk pasar di Indonesia,” ucap Shingo saat pembukaan di GIIAS, Kamis (11/11/2021).

Jika menilik secara desain, All New Ertiga Suzuki Sport ini tak berbeda jauh dengan varian yang sebelumnya.

Hanya saja ditambahan dengan ubahan-ubahan minor pada bagian ekterior, seperti aksen two-tone, yakni panel atap warna hitam, spion hitam dengan tambaham lis merah, rear spoiler hitam, lis grill hitam, front spoiler ornamen merah, lis pintu belakang merah, dan stiker di pintu samping.