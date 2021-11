Diguyur Fitur Canggih, Harga Hyundai Creta Termurah Rp 279 Juta, Termahal Rp 399 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia resmi meluncurkan SUV terbaru Hyundai Creta di gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021di ICE BSD CIty, Tangerang, Kamis (11/11/2021).

SUV spesial ini ditawarkan dalam empat varian/tipe yakni:

Creta tipe Active 6-speed MT: Rp 279.000.000 (OTR Jakarta)

Creta tipe Trend 6-speed MT: Rp 299.000.000 (OTR Jakarta)

Creta tipe Trend IVT: Rp 319.000.000 (OTR Jakarta)

Creta tipe Style IVT: Rp 359.000.000 (OTR Jakarta)

Creta tipe Prime IVT: Rp 397.500.000,- (OTR Jakarta), dan

Creta tipe Prime IVT Two Tone Roof: Rp 399.000.000 (OTR Jakarta).

Sementara pilihan warna eksteriornya, antara lain Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Grey Metallic, Midnight Black Pearl, Glowing Silver Metallic, Galaxy Blue Pearl.

Pilihan warna lainnya adalah Dragon Red Pearl, Magnetic Silver Metallic with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof, dan Creamy White Pearl with Black Roof.