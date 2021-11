Ini Spesifikasi dan Harga Isuzu All New MU-X 2021

All New mu-X 4X4 ditampilkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) meluncurkan tiga produk pada ajang GIIAS 2021 yaitu Isuzu Traga Blindvan, All New mu-X 4X4, dan All-New Isuzu D-Max. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Isuzu Astra Motor Indonesia resmi meluncurkan All New MU-X 4x4 pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Shows (GIIAS) 2021 di ICE BSD City, Tangerang.

All New MU-X 4x4 ini merupakan SUV 7 seater yang kembali membawa penyegaran dalam sisi tampilan dan juga sektor mesin.

Pada bagian mesin, MU-X 4x4 mengusung mesin diesel RZ4E-TC berkapasitas 1.900 cc dengan tenaga 150 ps dan torsi yang mencapai 350 newton meter.

Kemudian untuk eksterior, Isuzu MU-X memiliki desain yang sedikit berbeda dengan kembarannya yaitu D-Max. MU-X memiliki bodi yang lebih ramping dan terlihat tajam.

Selain itu pada desain grill depan juga menjadi lebih kecil, lampu belakang yang lebih ramping dibandingkan sebelumnya.

Kemudian perubahan yang terlihat adalah Isuzu MU-X tidak lagi dilengkapi dengan pilar C yang berukuran besar. Pilar D mengusung warna bodi utama, berbeda dengan Isuzu MU-X model sebelumnya.

All New MU-X ini memiliki ukuran panjang 4.850 mm (+25 mm), lebar 1.870 mm (+10 mm), tinggi 1.875 mm (+35 mm), dan sekarang memiliki jarak sumbu roda 2.855 mm (+10 mm).

Menyoal fitur, Isuzu All New MU-X dilengkapi fitur keselamatan yang lengkap seperti six airbags, electronic stability control, ABS, EBD, brake assist, hill start assist, hill descent control and traction control.

Soal harga, Isuzu MU-X dijual dalam satu varian transmisi automatic dijual Rp 555,9 juta.

Vice President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Ernando Demily mengatakan, All New Isuzu mu-X 4 x 4 dan All New Isuzu D-Max merupakan total model change.

"Kemudian dalam urusan interior dan eksterior, teknologi, konsep design terbaru ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan customer," kata Jap Ernando.