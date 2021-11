Lexus Indonesia Perkenalkan Sedan Terfavorit The New Lexus ES di GIIAS 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia memperkenalkan The New Lexus ES di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Jumat (12/11/2021).

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan The New Lexus ES, mobil yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional dan kegiatan bisnis customer yang dikemas dengan desain modern dan kenyamanan khas Lexus.

Baca juga: Toyota Jepang Tarik Kembali Yaris, Harrier, Alphard, Lexus RX300 Karena Bermasalah

“The New Lexus ES dibekali 4th Generation Lexus Hybrid Drive, teknologi Self-Charging Hybrid yang dapat menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh namun tetap efisien,” ucap Bansar saat konferensi pers, Jumat (12/11/2021).



The New Lexus ES memiliki sistem Lexus Hybrid Drive generasi ke-empat, dengan kapasitas baterai lebih kecil, namun performa semakin optimal.

Baca juga: Hanya Diproduksi 125 Unit, Suzuki Ingin All New Ertiga Sport FF Eksklusif

Posisi baterai berada di bagian bawah kursi belakang untuk memaksimalkan ruang bagasi dan kabin.

Hal ini juga bertujuan agar distribusi bobot lebih seimbang serta tentunya dapat menunjang driving experience dan kenyamanan The New Lexus ES.

"Lexus Hybrid Drive terus mengalami pembaruan yang menghasilkan baterai lebih kecil, dengan bobot lebih ringan, namun tetap mempertahankan efisiensi, performa dan kesunyian layaknya Hybrid khas Lexus,” tambahnya.

Keberhasilan Lexus menghadirkan kendaraan nyaman dan mewah dibalut dengan performa terbaik sudah terbukti sejak 1989.

Lexus senantiasa menghadirkan inovasi baru untuk mengguncang dunia.

Tahun 2013, The Lexus ES pertama kali di luncurkan ke pasar Indonesia, sebagai sebuah luxury mid-size sedan dengan berbagai fitur unggulan serta kemewahan khas Lexus.



Pada tahun 2018, Lexus ES mengalami pembaruan secara menyeluruh yang memperkuat statusnya dengan desain eksterior mirip coupe, immersive driving experience, ruang kabin terluas di kelasnya, dan tentunya dilengkapi dengan teknologi Lexus Hybrid Drive.

Delapan tahun setelah peluncuran di Indonesia, Lexus ES Hybrid telah menjadi the most favorite Hybrid Electric sedan.