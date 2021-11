Baru Launching Saat GIIAS 2021, Isuzu All New D-Max Sudah Jadi Perhatian Pengunjung

Peluncuran All New Isuzu D-max di booth Isuzu pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021).

Laporan Reporter WARTAKOTALIVE.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNNEWS.COM -- Dalam pameran otomotif GIIAS 2021 di ICE BSD, Isuzu tancap gas dengan memamerkan dua keluaran terbarunya yaitu All New D-Max dan All-New mu-X 4x4.

Kedua produk Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) ini merupakan mobil yang diharapkan menembus pasar segmen pertambangan, perkebunan sawit, hingga oil and gas.

Untuk All New D-Max sendiri mempunyai tiga jenis yaitu single cabin, double cabin standar dan rodeo.

Ketiganya merupakan manual transmision.

Bambang Satrio, selaku kepala divisi marketing Isuzu menjelaskan pihaknya mengusung mesin baru di All New D-Max.

"Kalau sebelumnya All New D-Max di 2500 cc, yang sekarang 1900 cc tetapi ps nya naik dari 135 PS ke 150 PS," ujarnya kepada Warta Kota, Minggu (14/11/2021) di ICE BSD.

Ada pun harga All New D-Max DC Rodeo 1.9 M/T adalah Rp. 459.800.000 (OTR DKI Jakarta).

Namun, saat acara GIIAS 2021, Bambang mengatakan pihaknya ada menyediakan diskon dan program-program khusus untuk di event GIIAS 2021 ini.

All-New Isuzu D-Max ditampilkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) meluncurkan tiga produk pada ajang GIIAS 2021 yaitu Isuzu Traga Blindvan, All New mu-X 4X4, dan All-New Isuzu D-Max. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Uniknya, meski misi awalnya hanya untuk launching, namun All New D-Max sudah mendapat atensi khusus.

"Sudah ada lima SPK (surat pemesanan kendaraan), sudah ada lima custumer," tambahnya.

Pihaknya pun berharap agar All New D-Max bisa menyasar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang, sawit hingga oil dan gas.

Sementara itu, ke depannya All New D-Max ditarget terjual 100 unit, begitu pula dengan All-New mu-X 4x4 yang ditarget terjual 100 unit per bulan.

"Harapannya per bulannya semakin naik seiring dengan membaiknya harga-harga dari komoditi saat ini," sambungnya. (*)