Isuzu All New D-Max, Siap Jajal Area Tambang dan Perkebunan

Laporan Reporter WARTAKOTALIVE.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNNEWS.COM -- Pabrikan mobil Isuzu menghadirkan produk terbarunya yakni Isuzu All New D-Max.

Ditampilkan dalam pameran otomotif GIIAS 2021 di ICE BSD, Isuzu All New D-Max merupakan mobil yang siap menjajal wilayah pertambangan dan perkebunan.

Isuzu All New D-Max mampu menembus medan offroad dengan mode 4H dan 4 L, yang dilengkapi pula dengan rear difflock yang memberikan traksi lebih baik daripada lsd (limited slip differential).

Mobil ini dilengkapi pula dengan radiator dan intercooler protection di belakang grill serta under body protection dari bagian depan dan belakang.

Produk PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) ini pun memiliki water wading depth 80 cm, sehingga bisa melewati sungai di ketinggian tersebut.

Untuk fitur keamanan, Isuzu All New D-Max sudah dilengkapi oleh anti-lock brake system, electronic brake-force distribution, break assist, electronic stability control, traction control system, hill start sssist, dan hill decent control dan disk brake yang lebih besar.

Bahkan jika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, fitur System Crash Door Unlock siap membuka kunci secara otomatis saat terjadi kecelakaan.

All New Isuzu D-Max dibekali mesin diesel commonrail RZ4E-TC 1.9 L yang mampu

menghasilkan tenaga lebih kuat sebesar 150 PS dengan torsi 35,7 kg.m yang membuat All New Isuzu D-Max semakin tangguh dan efisien.

Apalagi dikombinasikan dengan transmisi manual baru dengan 6 tingkat percepatan.

Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi turbo desain baru yang diatur secara elektrik (electric control VGS turbo charger) serta dibekali dengan tangki

kapasitas 76 liter.

"Kami menyesuaikan kebutuhan custumer kami di segmen mining. Ada tiga poin disana, mereka mengutamakan mesin yang bertenaga, keselamatan sesuai regulasi di pertambangan, dan perawatan yang mudah dan efesien. Itulah yang kami hadirkan di Isuzu All New D-Max," ujar Michael Milan , produk expert Isuzu kepada Warta Kota, Minggu (14/11/2021).

Untuk harga sendiri, All New D-Max punya beberapa varian harga yaitu: All-New D-Max SC 1.9 M/T Rp. 363.600.000,

All-New D-Max DC 1.9 M/T Rp. 433.200.000, dan All-New D-Max DC Rodeo 1.9 M/TRp. 459.800.000. (m21)