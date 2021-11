Nissan Pamer Kicks e-power di GIIAS 2021, Mobil Listrik Tanpa Charger Eksternal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) memperkenalkan mobil listrik tanpa charger di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Mobil listrik tanpa charger tersebut yaitu Nissan Kicks e-power, yang merupakan electric vehicle yang tenaga baterainya dipasok menggunakan mesin bensin.

Melalui teknologi e-power, SUV Nissan Kicks ini digerakan melalui motor listrik dan mesin yang ada pada mobil hanya digunakan untuk mengisi daya baterai.

Dengan teknologi ini, konsumsi bahan bakar akan lebih efisien karena fungsi bahan bakar hanya untuk mengisi daya baterai saja.

Teknologi inovatif dari Nissan ini, memungkinkan pengendara menikmati sensasi berkendara mobil listrik tanpa harus repot mengisi daya saat sebelum digunakan.

Sistem e-power menawarkan tenaga maksimum 95 kilowatt (kW) (129 PS), torsi maksimum 260 Nm, dan baterai lithium-ion yang menghadirkan pengalaman berkendara 100 persen kendaraan listrik.

SUV itu juga dilengkapi Nissan’s Safety Shield System, termasuk di dalamnya adalah teknologi Intelligent Forward Collision Warning yang mendeteksi pergerakan mendadak kendaraan di depan pada jalur yang sama dan memperingatkan pengemudi akan potensi tabrakan dengan kendaraan di depannya.

All New Nissan Kicks e-Power. (Edmunds)

Mobil juga dilengkapi Intelligent Forward Collison Warning, secara otomatis mengaktifkan pengereman ringan dan pengereman darurat saat risiko tabrakan meningkat sehingga dapat menghindarkan terjadinya tabrakan atau mengurangi dampak dari tabrakan.

Nissan Kicks e-power dibanderol Rp 479 juta.

Tidak hanya Kicks e-power saja, Nissan juga menghadirkan mobil listrik The All New Nissan Leaf.

Mobil ini 100 persen murni menggunakan daya listrik tanpa adanya mesin bahan bakar.

Sales Promotion Girl (SPG) berpose dengan mobil listrik Nissan Leaf dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Mobil ini digerakan oleh motor listrik murni, dan Nissan Leaf sudah dipasarkan secara massal serta terjual lebih dari 500 ribu unit di seluruh dunia.

Keduanya juga dilengkapi dengan teknologi revolusioner Nissan lainnya, seperti e-Pedal yang mengurangi kebutuhan pengemudi untuk berpindah dari satu pedal ke pedal lainnya, sehingga mengurangi rasa lelah selama berkendara.

All New Nissan Leaf sendiri ditawarkan dengan harga Rp 649 juta.