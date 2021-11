BMW Siapkan Dua Mobil Andalan Jadi Official Mobility Partner untuk Indonesia Badminton Festival 2021

BMW 320i Dynamics dan BMW 730Li M Sport Jadi Official Mobility Partner untuk Indonesia Badminton Festival 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - BMW Indonesia resmi menjadi Official Mobility Partner pada Indonesia Badminton Festival 2021 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.

Indonesia menjadi tuan rumah tiga turnamen bulutangkis internasional Badminton World Federation (BWF), diantaranya Indonesia Masters Super 750, Indonesia Open Super 1000 dan BWF World Tour Finals 2021.

BMW Indonesia menjadi Official Mobility Partner dengan lini kendaraan terbaru seperti the new BMW 320i Dynamics dan BMW 730Li M Sport.

Vice President of Sales and Network Development BMW Indonesia Bayu Riyanto, mengatakan BMW Indonesia memberikan dukungannya untuk perkembangan Badminton di Indonesia dengan menjadi Official Mobility Partner dari Indonesia Badminton Festival 2021.

"Kami hadirkan rangkaian kendaraan terbaru BMW secara total 10 kendaraan untuk bisa dipergunakan selama acara berlangsung.

Sehingga para atlet dan pengurus bisa merasakan kenyamanan khas Sheer Driving Pleasure.

Sekaligus mendukung semangat untuk memajukan pariwisata Bali yang kami percaya akan bangkit pasca pandemi Covid-19," ungkap Bayu, Senin (15/11/2021).

Indonesia Badminton Festival 2021 merupakan pesta bulu tangkis terbesar dalam sejarah Indonesia dan akan diselenggarakan pada 16 November hingga 5 Desember mendatang.

Total 256 pemain dari 26 negara akan ikut berpartisipasi mengikuti Indonesia Badminton Festival 2021.

Adapun seluruh pemain terbaik Indonesia mulai dari Anthony Sinisuka Ginting, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, hingga peraih medali emas ganda putri Olimpiade Tokyo 2021, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, juga sudah dipastikan akan tampil.