Daihatsu Beri Kejutan Untuk Pelanggan Indonesia di GIIAS 2021. 

TRIBUNNEWS.COM - Daihatsu hadir dan beri kejutan untuk pelanggan di Indonesia pada acara GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) 2021, yang berlangsung pada 11-21 November 2021, bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan. Dengan tema ‘Daihatsu The Next Level’, serta konsep booth Urban City, membuat booth Daihatsu berlokasi di HALL 2A ini semakin memberikan pengalaman seru bagi para generasi muda, dan keluarga muda.

Booth Daihatsu di GIIAS 2021 dibuka secara resmi oleh Soichiro Okudaira, selaku Presiden Daihatsu Motor Co. Ltd., Jepang; dan Toshinori Edamoto, Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor. Turut hadir juga Gidion Hasan, Direktur PT Astra International Tbk; Supranoto, Chief Executive PT Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation; dan Erlan Krisnaring, Wakil Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor dalam peluncuran produk baru Daihatsu.

Daihatsu menampilkan total 7 unit di GIIAS 2021, terdiri dari 2 unit All New Xenia dengan varian mesin 1.3L dan 1.5L; lalu disusul 1 unit Daihatsu Rocky 1.2L ADS, 1 unit Rocky modifikasi Neo Retro 1.0L R A.S.A; 1 unit Terios IDS; 1 unit Astra Daihatsu Sigra; dan 1 unit Astra Daihatsu Ayla. Selama pelaksanaan eksibisi, Booth Daihatsu siap menyambut para pengunjung dengan program menarik dan menyediakan paket penjualan spesial selama GIIAS 2021 berlangsung.

Tak hanya itu, GIIAS 2021 kali ini juga menjadi momentum penting Daihatsu dalam meluncurkan produk barunya, yaitu All New Xenia. Kendaraan Low MPV berkapasitas 7 penumpang dari Daihatsu ini menjadi kejutan bagi para pelanggan setelah hadir selama 18 tahun di Indonesia sejak tahun 2004.

All New Xenia telah menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

All New Xenia hadir dengan 2 pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Dalam hal keselamatan, All New Xenia dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advanced Safety Assist).

All New Xenia tersedia dalam 12 varian, serta total 7 pilihan warna. Untuk informasi harga, dapat mengunjungi langsung ke website resmi Daihatsu.co.id.

“Melalui pameran GIIAS 2021 ini, kami berharap para pengunjung akan mendapatkan pengalaman berkesan dan tak terlupakan di booth Daihatsu. Kami juga memberikan kejutan spesial bagi pelanggan dengan menghadirkan All New Xenia, kendaraan LMPV Daihatsu yang sudah dikenal sebagai ‘Mobil Sejuta Umat’ dan setia menemani keluarga selama 18 tahun di Indonesia,” ujar Toshinori Edamoto, President Director of PT Astra Daihatsu Motor (ADM).