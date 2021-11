Di GIIAS 2021, Hyundai Pamer Pengembangan Ekosistem Mobil Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sebagian besar pemilik merk kendaraan bermotor di Indonesia berpartisipasi di ajang otomotif internasional dan paling terkemuka di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 pada tanggal 11 - 21 November 2021 di ICE, BSD City.

Salah satunya adalah PT Hyundai Motors Indonesia (HMID).

Dalam ajang pameran besar di Indonesia ini, produsen mobil asal Korea tersebut mengusung tema Indonesia: Into the Spotlight of Innovations untuk merefleksikan posisi Indonesia saat ini yang menjadi sorotan di Asia dan salah satu kekuatan ekonomi yang sedang berkembang.

Hal ini juga selaras dengan visi Hyundai dalam mendukung Indonesia menjadi salah satu pusat inovasi industri otomotif dunia.

Baca juga: Bentuknya Imut, Sepeda Motor Listrik Atom Alpha Harganya Lebih Murah dari Honda Beat

SungJong Ha, Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan, Hyundai telah menjadi game-changer di industri otomotif Indonesia yang dibuktikan dengan rangkaian inovasi yang telah dihadirkan, termasuk dalam mengembangkan ekosistem EV Indonesia.

Semua itu berkat dukungan dari masyarakat Indonesia serta kolaborasi bersama Pemerintah Indonesia.

“Kami optimistis realisasi komitmen Hyundai akan mampu membawa Indonesia selangkah lebih maju dan pada akhirnya menjadikan negara ini sebagai sorotan dunia,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Minggu (14/11) malam.

Baca juga: Toyota Veloz Terbaru Punya Fitur Wireless Charging, Ngisi Baterai Ponsel Tanpa Perlu Kabel

Hyundai mendirikan booth terbesar di atas area seluas 2.479 meter persegi di Hall 5-6 demi mengoptimalkan kepuasan pelanggan sambil mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Di booth Hyundai, pengunjung akan menemukan dan merasakan sebagian besar inovasi bermakna yang didorong Hyundai untuk lebih meningkatkan dan membawa perubahan bagi industri otomotif Indonesia.

Area booth tersebut dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu zona lini produk unggulan Hyundai saat ini, zona produk dan inovasi terbaru, zona masa depan ekosistem EV dari Hyundai, zona korporasi, dan zona interaktif.

Baca juga: Generasi Terbarunya Segera Meluncur, Konsumen Tetap Minati Model Lawas Mitsubishi Xpander