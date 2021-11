All New Grand Carnival, High MPV Bongsor Berkapasitas 11 Penumpang Mengincar Segmen Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kreta Indo Artha (KIA) membawa kejutan baru di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 dengan meluncurkan model high MPV All New Grand Carnival.

Ini adalah MPV super bongsor berkapasitas 11 orang dewasa sekaligus sebagai penerus Kia Sedona.

KIA menawarkan All New Grand Carnival dalam dua tipe yakni Dynamic dan Premiere, yang dibanderol Rp 886,8 juta on the road (OTR) Jakarta.

Sebagai sumber penggeraknya, All New Grand Carnival dibekali mesin diesel berkapasitas 2.200 cc CRDi Smartstream dengan transmisi otomatis 8-percepatan.

Mesin ini mampu menyemburkan tenaga maksimum 199,2 dk dan torsi tertinggi sebesar 441 Nm.

Marketing and Development Division Head PT Kreta Indo Artha Ario Soerjo mengatakan, pihaknya berani meluncurkan All New Grand Carnival dengan kapasitas penumpang banyak karena akan memberikan benefit lebih.

Baca juga: Bikin Kejutan di GIIAS 2021, Hari Ini Suzuki Luncurkan Mobil Terbaru Lagi

Dia mencontohkan, jika digunakan untuk menjemput beberapa tamu semisal di bandara, jika menggunakan mobil low MPV akan mengharuskan 2 unit mobil penjemput untuk mengangkut mereka berikut barang bawaannya.

Jika mengggunakan All New Grand Carnival, hal tersebut sudah tidak perlu lantaran kapasitas angkut MPV ini sangat besar.

Baca juga: Daihatsu All New Xenia Resmi Meluncur di GIIAS 2021, Harga Mulai dari Rp 190,9 Jutaan

Begitu juga kapasitas bagasinya. Semisal penumpang dewasa yang diangkut hanya 8 orang, maka kursi paling belakang bisa dilipat untuk menambah besar kapasitas bagasinya.

Kapasitas bagasi ini terbesar di kelasnya jika dibandingkan kompetitor.

Baca juga: Mau Test Drive Mobil Terbaru di GIIAS 2021, Ini Caranya